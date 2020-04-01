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  • Антисептик и жевательная резинка: несколько "волшебных" свойств кардамона
01 апреля 2020, среда, 07:30 121
Lifestyle 2020-04-01T07:30:01+03:00
Українські Новини
Антисептик и жевательная резинка: несколько "волшебных" свойств кардамона

Антисептик и жевательная резинка: несколько "волшебных" свойств кардамона

Елизавета Кесельман
Полезные свойства растений, Кардамон, Полезные свойства кардамона
Кардамон.Фото: pixabay
Кардамон.Фото: pixabay

Природа дала нам немало продуктов, которые обладают невероятными свойствами и могут заменить большинство средств, используемых нами в повседневном быту. Ранее диетологи рассказали о том, как сохранить вес после выхода из диеты. Сегодня, эксперты из "Станы здоровья" расскажут об универсальных свойствах кардамона.

Универсальный антисептик

Кардамон относится к травянистым растениям. Его спектр применения достаточно обширный и употребляется и в кулинарии, и повседневном быту. Он обладает антибактериальным свойством и также применяется при бытовых пищевых отравлениях, для полоскания горла при ангине, при стоматитах и гингивитах. Отвар 1 ст. ложки семян кардамона, приготовленный путем кипячения в одном стакане воды в течение 20 минут считается универсальным антисептиком.

Профилактика кариеса

Для этого неплохо иногда пожевать 1-2 щепотки кардамона. Однако это принесет пользу только людям без "дыр" в зубах и утро в полости рта.

Косметическое средство

Отваром кардамона ополаскивают волосы против жирной себореи и перхоти.

Для похудения

Его добавляют в ванны, особенно в солевые. Чтобы немного разогреть свое тело, достаточно половины литра отвара на 1 кг морской соли для стандартной ванны. Процедура длится не более 20 мин, желательно делать это в нижнем белье, чтобы защитить слизистые оболочки.

Вместо ферментных препаратов для улучшения пищеварения

Кардамон, заваренный вместе с гвоздикой и имбирем в пропорции 1: 1, является хорошим аналогом современных ферментных "банкетных таблеток", употребляемых после переедания. По некоторым данным, эта пряность способна корректировать состояние алкогольной интоксикации и снимать похмельный синдром, так что главное острое блюдо на вечеринке может оказаться очень кстати.

Тоник и заменитель жевательной резинки

Семена кардамона при жевании не только освежают дыхание, но и предоставляют легкий тонизирующий эффект.

А еще жевание кардамона избавляет от тошноты, например, в том случае, если человек плохо переносит поездку в транспорте.

Ранее мы рассказали о том, как выбрать сухой завтрак и не навредить своему здоровью.

А также о том, как влияет информационный "перегруз" на психику человек и что с ним делать.

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