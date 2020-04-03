Трамп призвал Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу нефти. Путин согласился

Президент США Дональд Трамп во время телефонных разговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом и президентом России Владимиром Путиным призвал их сократить производство нефти, в то время, как фондовые индексы США на открытии торгов обвалились на фоне срыва сделки о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения коронавируса.

Об этом рассказал экономический советник главы Белого дома Ларри Кудлоу телеканалу Fox News, сообщает ZN,UA

"Одну вещь президент уже сделал. Он говорил несколько раз с лидерами в Саудовской Аравии и России и сказал им прекратить сговор и прекратить выбрасывать нефть на рынок, на котором и так наличествует колоссальное предложение нефти", - сказал Кудлоу.

Как сообщает Кудлоу, Трамп по сути сказал им: вы должны сократить свое производство, потому что у вас тут маленький конфликт между Россией и Саудовской Аравией, а это наносит ущерб всем, в том числе, и энергетическому сектору США.

По словам советника Трампа, США - производитель энергии номер один в мире, но тайные договоренности Саудовской Аравии и России они рассматривают как способ, вероятно, навредить США.

Кудлоу предупредил, что США вынуждены действовать, и Трамп рассчитывает на существенное сокращение производства нефти Россией и Саудовской Аравией, добавив, что необходимо избежать "картелизации" на нефтяном рынке, которая навредит всем.

В свою очередь Путин на совещании, 3 апреля, сказал, что может идти речь о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки или чуть больше, хотя и добавил, что нынешняя ситуация может обернуться дефицитом нефти в будущем, передают российские государственные агентства.

"Сокращение добычи нефти возможно только "по-партнерски", тесно контактируя с Саудовской Аравией", - сказал Путин в пятницу вечером.

Как сообщали Українські Новини, 9 марта обвал цен на нефть стал самым худшим за последние 29 лет.

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