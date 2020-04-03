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03 апреля 2020, пятница, 21:15 2087
Силовые структуры 2020-04-03T21:17:21+03:00
Українські Новини
Полиция открыла дело за незаконную выдачу тела умершей от коронавируса

Полиция открыла дело за незаконную выдачу тела умершей от коронавируса

Валерия Драгомирова
Херсонская область, Уголовное дело, Захоронение, Коронавирус
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как Кабмин разработал протокол захоронения умерших от коронавируса, полиция Херсонской области расследует незаконную выдачу родственникам тела пациентки, умершей вследствие коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области, передают Українськi Новини.

"Не дождавшись результатов сделанного лабораторного исследования на коронавирус, они выдали для захоронения тело умершей пациентки ее родственникам. Позже тест выявил у женщины болезнь COVID-19", - говорится в нем.

Как установили правоохранители, в Олешковскую центральную районную больницу была госпитализирована 68-летняя пациентка с предварительным диагнозом "пневмония".

У нее отобрали материалы для проведения лабораторного исследования на наличие коронавируса.

После смерти женщины, 1 апреля врачи выдали родным для погребения тело, не получив окончательных результатов тестирования.

В результате, диагноз коронавирусной болезни у женщины подтвердился.

Тело было погребено без соблюдения требований распоряжения руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронавируса, что заведомо могло повлечь распространение этого заболевания.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса.

Сейчас полицейские и работники других служб устанавливают круг лиц, контактировавших с женщиной и присутствовавших на ее похоронах.

Как сообщали Українськi Новини, родственникам умерших от коронавируса разрешается участвовать в похоронах в средствах защиты. 

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