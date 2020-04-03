Полиция открыла дело за незаконную выдачу тела умершей от коронавируса

В то время, как Кабмин разработал протокол захоронения умерших от коронавируса, полиция Херсонской области расследует незаконную выдачу родственникам тела пациентки, умершей вследствие коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области, передают Українськi Новини.



"Не дождавшись результатов сделанного лабораторного исследования на коронавирус, они выдали для захоронения тело умершей пациентки ее родственникам. Позже тест выявил у женщины болезнь COVID-19", - говорится в нем.



Как установили правоохранители, в Олешковскую центральную районную больницу была госпитализирована 68-летняя пациентка с предварительным диагнозом "пневмония".



У нее отобрали материалы для проведения лабораторного исследования на наличие коронавируса.



После смерти женщины, 1 апреля врачи выдали родным для погребения тело, не получив окончательных результатов тестирования.



В результате, диагноз коронавирусной болезни у женщины подтвердился.



Тело было погребено без соблюдения требований распоряжения руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронавируса, что заведомо могло повлечь распространение этого заболевания.



Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса.



Сейчас полицейские и работники других служб устанавливают круг лиц, контактировавших с женщиной и присутствовавших на ее похоронах.



Как сообщали Українськi Новини, родственникам умерших от коронавируса разрешается участвовать в похоронах в средствах защиты.