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03 апреля 2020, пятница, 16:37 269
Общество 2020-04-03T16:39:49+03:00
Українські Новини
Как безопасно передать продукты близким. Основные правила

Как безопасно передать продукты близким. Основные правила

Валерия Драгомирова
Продукты, Пенсионеры, Карантин, Коронавирус
Продукты. Фото: riapo.ru
Продукты. Фото: riapo.ru

Людям, старше 60 лет, а также тем, кто имеет хронические болезни делать покупки в магазинах или аптеках в период пандемии коронавируса опасно. Осознавать, что ты в группе риска, сложно. Поэтому так важно позаботиться о своих близких. Вирус живет на поверхностях, но погибает после того, как поверхности обработать антисептиком или смыть водой с мылом. Об этом на странице в Facebook пишет бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун. 

Как безопасно передать продукты

  • Поставьте продукты у входной двери.


  • Обработайте пакеты антисептиком, с содержанием спирта не менее 60% (возьмите антисептик с распылителем и просто попшикайте снаружи пакета и ручек).

  • После того, как ваша бабушка или дедушка заберет продукты, пусть также обработает упаковки или контейнеры антисептиком.

  • Как расставит все на места, следует сразу помыть руки с мылом, не менее 20 секунд.

  • Все овощи и фрукты также следует хорошо вымыть перед употреблением. Мясо и яйца есть только хорошо приготовленными.

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