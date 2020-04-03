Как безопасно передать продукты близким. Основные правила

Людям, старше 60 лет, а также тем, кто имеет хронические болезни делать покупки в магазинах или аптеках в период пандемии коронавируса опасно. Осознавать, что ты в группе риска, сложно. Поэтому так важно позаботиться о своих близких. Вирус живет на поверхностях, но погибает после того, как поверхности обработать антисептиком или смыть водой с мылом. Об этом на странице в Facebook пишет бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун. Как безопасно передать продукты Поставьте продукты у входной двери. Обработайте пакеты антисептиком, с содержанием спирта не менее 60% (возьмите антисептик с распылителем и просто попшикайте снаружи пакета и ручек). После того, как ваша бабушка или дедушка заберет продукты, пусть также обработает упаковки или контейнеры антисептиком. Как расставит все на места, следует сразу помыть руки с мылом, не менее 20 секунд. Все овощи и фрукты также следует хорошо вымыть перед употреблением. Мясо и яйца есть только хорошо приготовленными. Как сообщали Українські Новини, Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке на случай коронавируса. Кроме того, как отличить грипп от коронавируса.