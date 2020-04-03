У Перу чоловікам і жінкам заборонили виходити з будинків в один день через коронавірус

Кількість інфікованих коронавірусом по всьому світу за останніми даними досягло мільйона. Для боротьби з інфекцією країни посилили карантинні заходи. Тим часом, в Перу чоловікам і жінкам заборонили залишати свої будинки в один день, щоб запобігти поширенню інфекції COVID-19. Про це повідомляє ВВС.

Президент Перу Мартін Віскарра у зверненні заявив, що відтепер людей будуть відділяти за статевою ознакою при виході на вулицю.

Так, чоловікам дозволено буде виходити в понеділок, середу, п'ятницю, жінкам – вівторок, четвер, субота. Єдиний день, коли заборонено всім залишати свої будинки – неділю, яка офіційно вважається вихідним днем.

Подібні заходи будуть прийняті як мінімум до 12 квітня. Аналогічні обмеження раніше оголосили в Панамі.

Як повідомляє відомство, Перу була однією з перших країн Південної Америки, яка ввела обмежувальні заходи. Повідомлялося про понад 1400 випадків COVID-19 у країні.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні посилили карантинні заходи і збільшили список обмежень.