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04 апреля 2020, суббота, 06:00 17
Общество 2020-04-04T06:00:01+03:00
Українські Новини
На выходных Крещатик частично перекроют

На выходных Крещатик частично перекроют

Анна Рудык
Крещатик, Киевавтодор, Ремонт дорог, Ограничение движения
Ограничение движения на Крещатике. Фото: korrespondent.net
Ограничение движения на Крещатике. Фото: korrespondent.net

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" намерено частично ограничить движение транспорта на ул. Крещатик 4-5 апреля из-за выполнения ремонтных работ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"В эти выходные, 4-5 апреля, с 08:00 до 17:00 на Крещатике частично ограничат движение транспорта", - говорится в нем.

Указано, что это связано с текущим ремонтом дорожного покрытия.

Работы будут выполнять на выходных, чтобы меньше влиять на трафик.

Как сообщали Українськi Новини, до 5 апреля частично ограничивали движение транспорта на проспекте Любомира Гузара.

Также в Киеве не будут увеличивать количество автобусов, несмотря на закрытие метро на период карантина.


Кроме того, КГГА частично ограничила движение транспорта с 8:00 26 марта до 21:00 28 марта на улицах Блакитного и Лысогорской из-за ремонтных работ.

На части улицы Лысогорской (пересечение с проспектом Науки) и на улице Блакитного (от проспекта Науки до улицы Добрый путь) дорожники будут обновлять покрытие.

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