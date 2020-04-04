На выходных Крещатик частично перекроют

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" намерено частично ограничить движение транспорта на ул. Крещатик 4-5 апреля из-за выполнения ремонтных работ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини. "В эти выходные, 4-5 апреля, с 08:00 до 17:00 на Крещатике частично ограничат движение транспорта", - говорится в нем. Указано, что это связано с текущим ремонтом дорожного покрытия. Работы будут выполнять на выходных, чтобы меньше влиять на трафик. Как сообщали Українськi Новини, до 5 апреля частично ограничивали движение транспорта на проспекте Любомира Гузара. Также в Киеве не будут увеличивать количество автобусов, несмотря на закрытие метро на период карантина.Кроме того, КГГА частично ограничила движение транспорта с 8:00 26 марта до 21:00 28 марта на улицах Блакитного и Лысогорской из-за ремонтных работ.На части улицы Лысогорской (пересечение с проспектом Науки) и на улице Блакитного (от проспекта Науки до улицы Добрый путь) дорожники будут обновлять покрытие.