На выходных Крещатик частично перекроют

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" намерено частично ограничить движение транспорта на ул. Крещатик 4-5 апреля из-за выполнения ремонтных работ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"В эти выходные, 4-5 апреля, с 08:00 до 17:00 на Крещатике частично ограничат движение транспорта", - говорится в нем.

Указано, что это связано с текущим ремонтом дорожного покрытия.

Работы будут выполнять на выходных, чтобы меньше влиять на трафик.

Как сообщали Українськi Новини, до 5 апреля частично ограничивали движение транспорта на проспекте Любомира Гузара.