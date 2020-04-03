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03 апреля 2020, пятница, 12:49 1088
Общество 2020-04-03T12:50:11+03:00
Українські Новини
За сутки в Украине с коронавирусом госпитализировали 5 детей

За сутки в Украине с коронавирусом госпитализировали 5 детей

Таня Войтюк
Минздрав, Госпитализация, Коронавирус, Виктор Ляшко, коронавирус в Украине
Всего на лечении находится 25 детей. Фото: freepik
Всего на лечении находится 25 детей. Фото: freepik

В Украине за сутки количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось до 942 человек, а 2 апреля в учреждения здравоохранения были госпитализированы 79 больных коронавирусом, в том числе 5 детей.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"На сегодня в Украине зарегистрировано 138 новых случаев коронавирусной болезни. Госпитализировано в учреждения здравоохранения 79 человек, из них 5 детей. Это только из новых случаев", - сказал он.

По его словам, всего по состоянию на текущий момент с коронавирусной инфекцией госпитализировано 477 человек, в том числе 25 детей.

При этом на искусственной вентиляции легких находится 16 человек.

23 человека умерли от заболевания, летальность в Украине по состоянию на утро 3 апреля составляет 2,4% (средняя летальность в мире - 5,2%, летальность в Италии - 12%, в Германии - 1,3%).

"За прошлые сутки мобильные бригады осуществили 170 выездов для забора биологического материала. Из этих 170 выездов было отобрано 150 образцов", - сообщил Ляшко.

Он отметил, что отобранные образцы доставлены в вирусологические лаборатории для проведения ПЦР-диагностики.

Также в течении суток экстренная медицинская помощь осуществила выезды на 22 вызова в связи с подозрением на заболевание, по их результатам 20 человек были госпитализированы.

2 апреля больше всего новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Закарпатской (23), Черновицкой (28) областях и в Киеве (20).

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве от коронавируса погибли уже три человека.

Также за день Минздрав получил почти 600 подозрений на коронавирус.

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