МОЗ создаст реестр всех мест обсервации в Украине

Министерство здравоохранения планирует составить реестр всех мест обсервации на территории Украины. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, соответствующее поручение Минздрав уже получил от Государственной чрезвычайной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

"Мы прописали четкие критерии и рамки, которые должны быть в обсерваторах, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни, как на территории Украины, так и внутри каждого конкретного заведения. Сегодня-завтра наши специалисты вместе с областными государственными администрациями проведут обзор всех потенциальных мест для обсервации, будет сформировано дополнительно табличку, соответствуют ли обсерватор указанным требованиям, и это будет новый реестр всех мест для обсервации, которые будут существовать на территории Украины", - сообщил Ляшко.

В то же время, в Украине недостаточно мест для обсервации, чтобы эвакуировать всех украинцев сразу.

С 17 марта Украина закрыла большинство пунктов пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения, а с 28 марта полностью закрыла государственную границу на въезд и выезд для любых пассажирских сообщений.

Пересечь границу можно на автомобиле либо пешком.