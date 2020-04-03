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03 апреля 2020, пятница, 11:38 166
Медицина 2020-04-03T11:45:01+03:00
Українські Новини
Новый протокол лечения. Какими лекарствами будут спасать детей с коронавирусом

Новый протокол лечения. Какими лекарствами будут спасать детей с коронавирусом

Таня Войтюк
Лекарства, Минздрав, МОЗ, коронавирус в Украине, протокол лечения коронавируса
Лекарства. Фото: freepik
Лекарства. Фото: freepik

В Министерстве здравоохранения обновили алгоритмы лечения пациентов с коронавирусом Covid-19, и стало известно, какие лекарственные препараты будут давать при разной степени тяжести заболевания детям.

Дозировка и список препаратов описан в утвержденных протоколах Минздрава.

В документе говорится, что сначала пациента обследуют на возможность давать ему указанные в протоколе лекарства, а назначение лекарственных средств осуществляется с учетом индивидуального течения заболевания, сопутствующей патологии и наличии противопоказаний и при условии, что пациент согласен.

Лечение пациентов детского возраста

Любая степерь сложности
Лекарство Доза Период лечения
Гидроксихлорохин Возраст <6 лет гидроксихлорохин

сульфат 6,5 мг/кг/сут, разделенный
на 2 раза в день (максимальная доза -
400 мг/сут)
Возраст> 6 лет гидроксихлорохин
сульфат 10 мг/кг/сут, разделенный
на 2 раза в день (максимальная доза - 400 мг/сут)

 5 дней
Хлорохина фосфат 1-й день 16 мг/кг/1 раз, через 12
часов - 7,6 мг/кг, на 2-й - 5-й день
по 7,6 мг/кг/сут		 5 дней
Сложный случай
Лопинавир/
Ритонавир (раствор)		 от 7 до 15 кг - 12/3 мг/кг
7 - 10 кг - 1,25 мл
> 10 кг <15 кг - 1,75 мл
от 15 до 40 кг - 10/2,5 мг/кг
15-20 кг - 2,25 мл
> 20-25 кг - 2,75 мл
> 25-30 кг - 3,5 мл
> 30-35 кг - 4 мл
> 35-40 кг - 4,75 мл		 7 дней
> 2 недель жизни до 6 месяцев
16/4 мг/кг (соответствует 0,2 мл/кг),
300/75 мг/м2 (соответствует 3,75 мл/м2)
Дважды в сутки во время кормления		 7 дней
Лопинавир/
Ритонавир таблетки,
капсулы		 400 мг/100 мг дважды в сутки 7 дней
Тоцилизумаб Вес <30 кг 12 мг/кг в/в (развести в
50 мл физиологическим раствором и ввести
через 1:00)
Вес ≥30 кг: 8 мг/кг в \ в (развести в
100 мл физиологическим раствором и
ввести через 1:00).
Максимальная доза 800 мг на один
инфузию		 однократно
При коинфекции вируса гриппа
Осельтамивир Дети 0 - 12 месяцев - 3 мг/кг дважды
в сутки
От 10 кг до 15 кг - 30 мг 2 раза в
сутки
> 15 кг до 23 кг - 45 мг 2 раза в сутки
> 23 кг до 40 кг - 60 мг 2 раза в сутки
> 40 кг - 75 мг 2 раза в сутки		 5 дней

*По состоянию на 31.03.2020 имеющиеся публикации об отсутствии преимуществ эффективности применения данного лекарственного средства, по сравнению с поддерживающей терапией.

** Только в условиях клинического исследования.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро 3 апреля в Украине за сутки количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось до 942 человек.

Также в МОЗ рассказали, какими лекарствами будут спасать больных взрослых с коронавирусом.

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