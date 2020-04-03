Новый протокол лечения. Какими лекарствами будут спасать детей с коронавирусом

В Министерстве здравоохранения обновили алгоритмы лечения пациентов с коронавирусом Covid-19, и стало известно, какие лекарственные препараты будут давать при разной степени тяжести заболевания детям.

Дозировка и список препаратов описан в утвержденных протоколах Минздрава.

В документе говорится, что сначала пациента обследуют на возможность давать ему указанные в протоколе лекарства, а назначение лекарственных средств осуществляется с учетом индивидуального течения заболевания, сопутствующей патологии и наличии противопоказаний и при условии, что пациент согласен.

Лечение пациентов детского возраста

Любая степерь сложности Лекарство Доза Период лечения Гидроксихлорохин Возраст <6 лет гидроксихлорохин сульфат 6,5 мг/кг/сут, разделенный

на 2 раза в день (максимальная доза -

400 мг/сут)

Возраст> 6 лет гидроксихлорохин

сульфат 10 мг/кг/сут, разделенный

на 2 раза в день (максимальная доза - 400 мг/сут) 5 дней Хлорохина фосфат 1-й день 16 мг/кг/1 раз, через 12

часов - 7,6 мг/кг, на 2-й - 5-й день

по 7,6 мг/кг/сут 5 дней Сложный случай Лопинавир/

Ритонавир (раствор) от 7 до 15 кг - 12/3 мг/кг

7 - 10 кг - 1,25 мл

> 10 кг <15 кг - 1,75 мл

от 15 до 40 кг - 10/2,5 мг/кг

15-20 кг - 2,25 мл

> 20-25 кг - 2,75 мл

> 25-30 кг - 3,5 мл

> 30-35 кг - 4 мл

> 35-40 кг - 4,75 мл 7 дней > 2 недель жизни до 6 месяцев

16/4 мг/кг (соответствует 0,2 мл/кг),

300/75 мг/м2 (соответствует 3,75 мл/м2)

Дважды в сутки во время кормления 7 дней Лопинавир/

Ритонавир таблетки,

капсулы 400 мг/100 мг дважды в сутки 7 дней Тоцилизумаб Вес <30 кг 12 мг/кг в/в (развести в

50 мл физиологическим раствором и ввести

через 1:00)

Вес ≥30 кг: 8 мг/кг в \ в (развести в

100 мл физиологическим раствором и

ввести через 1:00).

Максимальная доза 800 мг на один

инфузию однократно При коинфекции вируса гриппа Осельтамивир Дети 0 - 12 месяцев - 3 мг/кг дважды

в сутки

От 10 кг до 15 кг - 30 мг 2 раза в

сутки

> 15 кг до 23 кг - 45 мг 2 раза в сутки

> 23 кг до 40 кг - 60 мг 2 раза в сутки

> 40 кг - 75 мг 2 раза в сутки 5 дней

*По состоянию на 31.03.2020 имеющиеся публикации об отсутствии преимуществ эффективности применения данного лекарственного средства, по сравнению с поддерживающей терапией.

** Только в условиях клинического исследования.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро 3 апреля в Украине за сутки количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось до 942 человек.

Также в МОЗ рассказали, какими лекарствами будут спасать больных взрослых с коронавирусом.