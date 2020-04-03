Новый протокол лечения. Какими лекарствами будут спасать детей с коронавирусом

В Министерстве здравоохранения обновили алгоритмы лечения пациентов с коронавирусом Covid-19, и стало известно, какие лекарственные препараты будут давать при разной степени тяжести заболевания детям. Дозировка и список препаратов описан в утвержденных протоколах Минздрава. В документе говорится, что сначала пациента обследуют на возможность давать ему указанные в протоколе лекарства, а назначение лекарственных средств осуществляется с учетом индивидуального течения заболевания, сопутствующей патологии и наличии противопоказаний и при условии, что пациент согласен. Лечение пациентов детского возраста Любая степерь сложности Лекарство Доза Период лечения Гидроксихлорохин Возраст <6 лет гидроксихлорохинсульфат 6,5 мг\/кг\/сут, разделенныйна 2 раза в день (максимальная доза -400 мг\/сут)Возраст> 6 лет гидроксихлорохинсульфат 10 мг\/кг\/сут, разделенныйна 2 раза в день (максимальная доза - 400 мг\/сут) 5 дней Хлорохина фосфат 1-й день 16 мг\/кг\/1 раз, через 12часов - 7,6 мг\/кг, на 2-й - 5-й деньпо 7,6 мг\/кг\/сут 5 дней Сложный случай Лопинавир\/Ритонавир (раствор) от 7 до 15 кг - 12\/3 мг\/кг7 - 10 кг - 1,25 мл> 10 кг <15 кг - 1,75 млот 15 до 40 кг - 10\/2,5 мг\/кг15-20 кг - 2,25 мл> 20-25 кг - 2,75 мл> 25-30 кг - 3,5 мл> 30-35 кг - 4 мл> 35-40 кг - 4,75 мл 7 дней > 2 недель жизни до 6 месяцев16\/4 мг\/кг (соответствует 0,2 мл\/кг),300\/75 мг\/м2 (соответствует 3,75 мл\/м2)Дважды в сутки во время кормления 7 дней Лопинавир\/Ритонавир таблетки,капсулы 400 мг\/100 мг дважды в сутки 7 дней Тоцилизумаб Вес <30 кг 12 мг\/кг в\/в (развести в50 мл физиологическим раствором и ввестичерез 1:00)Вес ≥30 кг: 8 мг\/кг в \\ в (развести в100 мл физиологическим раствором иввести через 1:00).Максимальная доза 800 мг на одининфузию однократно При коинфекции вируса гриппа Осельтамивир Дети 0 - 12 месяцев - 3 мг\/кг дваждыв суткиОт 10 кг до 15 кг - 30 мг 2 раза всутки> 15 кг до 23 кг - 45 мг 2 раза в сутки> 23 кг до 40 кг - 60 мг 2 раза в сутки> 40 кг - 75 мг 2 раза в сутки 5 дней *По состоянию на 31.03.2020 имеющиеся публикации об отсутствии преимуществ эффективности применения данного лекарственного средства, по сравнению с поддерживающей терапией. ** Только в условиях клинического исследования. Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро 3 апреля в Украине за сутки количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось до 942 человек. Также в МОЗ рассказали, какими лекарствами будут спасать больных взрослых с коронавирусом.