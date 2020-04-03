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03 апреля 2020, пятница, 10:02 392
Мир 2020-04-03T10:02:36+03:00
Українські Новини
Boeing приостанавливает производство из-за карантина и будет дезинфицировать здание

Boeing приостанавливает производство из-за карантина и будет дезинфицировать здание

Ольга Фандорина
Boeing, Карантин, Covid-19, Приостановка производства
Самолет Boeing.Фото: boeing.com
Самолет Boeing.Фото: boeing.com

Boeing, которая уволила своего главу Дениса Мюлленберга, приостанавливает производство на своих объектах в американском городе Ридли в штате Пенсильвания в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление появилось на сайте Boeing.

Завод в Пенсильвании выпускает тяжелые военно-транспортные вертолеты H-47 Chinook, конвертопланы V-22 Osprey и многоцелевые вертолеты MH-139A Grey Wolf.

Производство будет остановлено до 20 апреля текущего года. В этот период планируются работы по дезинфекции зданий.

"Приостановка работ - это серьезный шаг, но необходимый для здоровья и безопасности наших сотрудников", - говорится в заявлении.

Также в компании отметили, что часть сотрудников будет работать удаленно, другие же получат оплачиваемый отпуск за 10 рабочих дней.

Как сообщали Українські Новини, Федеральная авиационная администрация США (FAA) изучает выявленную проблему с проводкой в модели Boeing 737 MAX, полеты которого в США временно приостановили.

Ранее МАУ обещала не использовать проблемные Boeing MAX без всех необходимых разрешений.

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