подписаться на рассылку
23.2 23.7
25.65 26.35
˟
27 декабря 2019, пятница, 14:12 39
Экономика 2019-12-27T14:12:45+02:00
Українські Новини
60% украинцев предпочитает крепкий алкоголь

60% украинцев предпочитает крепкий алкоголь

Елена Литвин
Алкоголь, потребительские настроения, Carlsberg Ukraine, Евгений Шевченко
Водка. Алкоголь. Фото: radiosvoboda.org
Водка. Алкоголь. Фото: radiosvoboda.org

Один из крупнейших украинских производителей пива компания Carlsberg Ukraine считает, что 60% украинцев предпочитает крепкий алкоголь.

Об этом сообщил генеральный директор компании Евгений Шевченко в интервью Українським Новинам.

"Я думаю, что, все-таки, глядя на паттерн потребления алкоголя, который в случае с Украиной пока еще остается классически постсоветским, в общей доле крепкий алкоголь занимает 60%, пиво - 30%, все остальное, включая вино, - 10% в пересчете на, так называемый, абсолютный алкоголь", - сказал он.

Однако Шевченко уточнил, что точных данных касательно доли пива на алкогольном рынке Украины не существует, поскольку нелегальный рынок крепкого алкоголя, по оценкам экспертов, составляет половину всего рынка.

При этом, по его мнению, на данный момент не наблюдается тенденция к сокращению потребления крепкого алкоголя украинцами.

В свою очередь, по итогам 10 месяцев 2019 года, доля Carlsberg Ukraine в объемах, по данным компании Nielsen, составила 31,2% на розничном рынке Украины.

В то же время Шевченко отметил, что с 2017 года наблюдается рост сегмента кваса, где "Квас Тарас" занимает долю 34,3% в натуральном выражении.

"Если говорить о рынке сидра, то он уже несколько лет подряд растет двухзначными темпами, но все еще маленький по сравнению с рынком пива – всего 1,5%", - прокомментировал он.

Шевченко связывает данную тенденцию с тем, что потребитель становится более разборчивым, ищет новые интересные напитки и вкусы и меняет свои предпочтения в сторону европейского потребительского мышления.

Как сообщали Українськi Новини, Украина прекратила экспорт некоторых алкогольных напитков.

Тем временем немцы переходят на безалкогольное пиво, смешанное с газировкой.

Больше новостей о: Алкоголь потребительские настроения Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко

Лекарства, спиртное и сигареты: на что украинцы тр...
Украинцы стали меньше покупать из-за неуверенности...
Украинцы стали пить меньше пива, - Carlsberg Ukrai...
Депутат "Слуги народа" Шевченко рассказал на моско...
Новости
Блогер Шнайдер высмеял расследования журналистов об украинском бизнесе в Крыму 14:51
Эксперты назвали главные требования к закону об игорном бизнесе 14:46
Кабмин упростил выдачу вида на жительство иностранным бойцам ООС 14:32
Андрей Богдан. Скриншот: YouTube/Радіо Свобода
Богдан тайно встретился с Коломойским в киевском ресторане, - СМИ 14:23 Видео
"Контрабандный" уголь из "Л/ДНР" в Украину почти не заходит, – Марунич 14:12
больше новостей
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Мне только спросить: "слуга народа" Остапенко пытался пролезть за депутатской зарплатой без очереди 19:44
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали 13:59
Главы фракций Рады рассказали, какие блюда любят в столовой Верховной Рады 16:12
больше новостей
Депутаты должны получать зарплату от 70 тысяч гривен, - Арахамия 20:08
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
"Слуга народа" Устенко заявил, что аннексию Крыма спровоцировала отмена языкового закона Кивалова-Колесниченко 08:45
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Государство должно дорожникам более 2,7 млрд гривен, - Национальная ассоциация дорожников Украины 09:01 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok