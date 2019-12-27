Один из крупнейших украинских производителей пива компания Carlsberg Ukraine считает, что 60% украинцев предпочитает крепкий алкоголь.

Об этом сообщил генеральный директор компании Евгений Шевченко в интервью Українським Новинам.

"Я думаю, что, все-таки, глядя на паттерн потребления алкоголя, который в случае с Украиной пока еще остается классически постсоветским, в общей доле крепкий алкоголь занимает 60%, пиво - 30%, все остальное, включая вино, - 10% в пересчете на, так называемый, абсолютный алкоголь", - сказал он.

Однако Шевченко уточнил, что точных данных касательно доли пива на алкогольном рынке Украины не существует, поскольку нелегальный рынок крепкого алкоголя, по оценкам экспертов, составляет половину всего рынка.

При этом, по его мнению, на данный момент не наблюдается тенденция к сокращению потребления крепкого алкоголя украинцами.

В свою очередь, по итогам 10 месяцев 2019 года, доля Carlsberg Ukraine в объемах, по данным компании Nielsen, составила 31,2% на розничном рынке Украины.

В то же время Шевченко отметил, что с 2017 года наблюдается рост сегмента кваса, где "Квас Тарас" занимает долю 34,3% в натуральном выражении.

"Если говорить о рынке сидра, то он уже несколько лет подряд растет двухзначными темпами, но все еще маленький по сравнению с рынком пива – всего 1,5%", - прокомментировал он.

Шевченко связывает данную тенденцию с тем, что потребитель становится более разборчивым, ищет новые интересные напитки и вкусы и меняет свои предпочтения в сторону европейского потребительского мышления.

Как сообщали Українськi Новини, Украина прекратила экспорт некоторых алкогольных напитков.

Тем временем немцы переходят на безалкогольное пиво, смешанное с газировкой.