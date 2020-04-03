В МИДе РФ заявили, что Франция и Германия сорвали создание консультативного совета с ОРДЛО

Министерство иностранных дел России обвинило Германию и Францию якобы в срыве создания Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО, в который войдут жители оккупированного Донбасса и переселенцы. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД РФ.

В МИД РФ отметили, что сначала был подписан минский протокол, а потом по примеру Франции и Германии от договоренностей отказался и Киев.

"К сожалению, после намеченного прорыва стали происходить странные вещи. В ходе телефонных переговоров помощников" нормандских "лидеров Берлин и Париж под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей", - говорится в сообщении.

В РФ заявили, что все эти события якобы "смахивают на хорошо скоординированную линию".

"Все эти события смахивают на хорошо скоординированную линию. Не хочется верить, что за ней скрывается попытка торпедировать подвижки на переговорах по преодолению внутриукраинского кризиса и одновременно переложить ответственность за создавшийся тупик на Россию и Донбасс", - добавили в ведомстве.

Как сообщали Українськi Новини, Ермак заявляет, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) договорилась о том, что в ближайшие месяцы Украина вернет всех своих граждан, удерживаемых на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Также он заявил, что Ермак заявил, что в консультативный совет войдут и жители оккупированного Донбасса, и переселенцы.