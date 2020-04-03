подписаться на рассылку
27.35 27.8
29.65 30.4
˟
  • Новости
  • Политика
  • В МИДе РФ заявили, что Франция и Германия сорвали создание консультативного совета с ОРДЛО
03 апреля 2020, пятница, 09:05 1101
Политика 2020-04-03T09:05:15+03:00
Українські Новини
В МИДе РФ заявили, что Франция и Германия сорвали создание консультативного совета с ОРДЛО

В МИДе РФ заявили, что Франция и Германия сорвали создание консультативного совета с ОРДЛО

Ольга Фандорина
Франция, Россия, Германия, Трехсторонняя контактная группа, ОРДЛО, Консультативный совет
МИД РФ. Фото: zn.ua
МИД РФ. Фото: zn.ua

Министерство иностранных дел России обвинило Германию и Францию якобы в срыве создания Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО, в который войдут жители оккупированного Донбасса и переселенцы. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД РФ.

В МИД РФ отметили, что сначала был подписан минский протокол, а потом по примеру Франции и Германии от договоренностей отказался и Киев.

"К сожалению, после намеченного прорыва стали происходить странные вещи. В ходе телефонных переговоров помощников" нормандских "лидеров Берлин и Париж под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей", - говорится в сообщении.

В РФ заявили, что все эти события якобы "смахивают на хорошо скоординированную линию".

"Все эти события смахивают на хорошо скоординированную линию. Не хочется верить, что за ней скрывается попытка торпедировать подвижки на переговорах по преодолению внутриукраинского кризиса и одновременно переложить ответственность за создавшийся тупик на Россию и Донбасс", - добавили в ведомстве.

Как сообщали Українськi Новини, Ермак заявляет, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) договорилась о том, что в ближайшие месяцы Украина вернет всех своих граждан, удерживаемых на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Также он заявил, что Ермак заявил, что в консультативный совет войдут и жители оккупированного Донбасса, и переселенцы.

Больше новостей о: Франция Россия Германия Трехсторонняя контактная группа ОРДЛО Консультативный совет

Количество зараженных коронавирусом достигло миллиона. Данные на 3 апреля
НБУ укрепил гривну. Официальный курс валют на выходные
Новости
Минфин подсчитал, сколько Украине надо выплатить по внешним долгам 09:49
Сегодня в регионы должны поставить новую партию "Плаквенила", которым лечат при коронавирусе 09:48
В Мексике из-за коронавируса перестают производить пиво "Корона" 09:41
За сутки из-за границы домой вернулись больше 7 тысяч украинцев 09:33
На коронавирус будут тестировать всех больных с вирусными пневмониями 09:28
больше новостей
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
Кабмин ужесточит карантин: ограничения коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации 15:29
Один из обвиняемых в распространении фейковой информации по коронавирус в Украине
СБУ заявляет, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов 13:36
В Киеве медицинские маски можно купить в аптеках трех сетей: цены и наличие 15:29
Надо уже сегодня начать переговоры о реструктуризации внешних долгов, – Левочкин 15:26
больше новостей
НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича 11:49
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
В Харькове поименно назвали тех, кто финансово помогает региону бороться с коронавирусом 18:07
Цена на электроэнергию в Украине вдвое выше, чем в Европе, - "Интерпайп" 15:50
Андрей Коболев. Скриншот видео
Коболеву уменьшили зарплату до 800 тысяч гривен в месяц, - депутат 22:38
больше новостей
Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok