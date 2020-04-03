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03 апреля 2020, пятница, 08:25 34
Политика 2020-04-03T08:45:02+03:00
Українські Новини
Функционеры правящей фракции пытаются обжаловать решение суда, запрещающее праздновать годовщины нацистских пр

Функционеры правящей фракции пытаются обжаловать решение суда, запрещающее праздновать годовщины нацистских преступников, - Портнов

Татьяна Зотова
Суд, Нацизм, Иск, Шевченко, Портнов, измена родине, Коллаборационисты, Елизавета Богуцкая
Андрей Портнов. Фото: 112.ua
Андрей Портнов. Фото: 112.ua

27 февраля 2020 Киевский горсовет большинством голосов принял постановление о праздновании в Киеве памятных дат и юбилеев в нынешнем году. В данном документе оказалось много спорных исторических личностей. Как сообщали Українські Новини, 13 марта юрист и общественный деятель Андрей Портнов сообщил, что Административный суд удовлетворил его иск, согласно которому требовалось остановить решение Киевсовета о праздновании дат людей, связанных с нацизмом в Украине.

Однако, как оказалось, это дело остается и далее актуальным, как сообщил сам Портнов на своей странице в социальной сети Telegram.

"Друзья, информирую, что на приостановленное по моему иску судом решение Киевсовета о праздновании памятных дат причастных к Холокосту нацистских преступников, подана апелляционная жалоба.

Апеллянт — помощник народного депутата фракции Слуга Народа Елизаветы Богуцкой некто Павел Богомазов.

Иными словами, функционеры правящей фракции пытаются обжаловать решение суда, запрещающее праздновать годовщины нацистских преступников.

Записываем Богуцкую и её аппарат в почётные лауреаты конкурса на самого недалёкого депутата Рады, а от фракции требуем публичного ответа, поддерживает ли она празднование памятных дат причастных к массовым убийствам евреев нацистских коллаборантов.", - резюмировал свою заметку общественник.

Как сообщали Українські Новини, Андрей Портнов работает над целым рядом иных судебных дел. В частности он сообщил, что прокуратура Автономной Республики Крым (АРК) открыла уголовное производство в отношении посла Украины в Канаде Андрея Шевченко по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Прокуратура АРК  расследует как посол продал свою землю на полуострове по законам России.

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