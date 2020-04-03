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03 апреля 2020, пятница, 05:28 65 Инфографика
Lifestyle 2020-04-03T07:00:03+03:00
Українські Новини
Астролог рассказал, какие знаки зодиака могут столкнуться с проблемами 3 апреля

Астролог рассказал, какие знаки зодиака могут столкнуться с проблемами 3 апреля

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня
Дева. Фото: pixabay
Дева. Фото: pixabay

В апреле будет Суперлуние, которое повлияет на жизни представителей всех знаков зодиака. Но астрологи уверяют, что этого можно избежать, если прислушиваться к советам. А о том, что принесет пятница, 3 апреля, для всех знаков зодиака, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака, тем у больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу.Чем выше показатель энергии знака, тем у больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В пятницу Овнам будет трудно сосредоточиться на работе. Но звезды советуют приложить максимум усилий для того, чтобы не упустить важные моменты в делах. Иначе есть риск возникновения проблем.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцам трудно будет собраться с силами в этот день. Представители этого знака будут ощущать упадок сил и вялость. Звезды советуют не планировать дела на пятницу, а посвятить ее отдыху.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

У Близнецов в пятницу проявится нервозность. Но звезды не советуют представителям этого знака зодиака срываться на окружающих. Иначе это может привести к возникновению конфликтов.

Рак (21 июня – 22 июля)

Звезды не советуют Ракам совершать спонтанные покупки в этот день. Уже в скором будущем у представителей этого знака зодиака возможны непредвиденные траты и Раки рискуют попасть впросак.

Лев (23 июля – 22 августа)

В этот день Львы рискуют получить звание главного зануды. Звезды советуют тщательно думать перед тем, как что-то сказать. 

Дева (23 августа – 22 сентября)

В пятницу звезды советуют Девам сохранять спокойствие в трудных ситуациях. Взрывы эмоций могут привести неприятности в этот день.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Для того, чтобы добиться максимального успеха, Весам следует работать в команде. Звезды уверяют, что представителям этого знака зодиака не справиться в одиночку.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Звезды советуют Скорпионам искать новые подходы для решения старых проблем. Только так в этот день представители этого знака смогут добиться успеха.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцов ждет спокойный день. Звезды уверяют, что представители этого знака в пятницу смогут почивать на лаврах и наблюдать, как их прошлые действия приносят плоды.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Звезды не советуют Козерогам принимать важные решения в этот день. Есть риск упустить много важных моментов и нарваться на проблемы.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день Водолеям необходимо быть готовыми к тому, что придется менять план действий на ходу. Звезды уверяют, что представителям этого знака понадобится вся их гибкость и быстрота реакции.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В пятницу у Рыб будет загруженный день. Звезды уверяют, что представителям этого знака необходимо будет делегировать часть своих обязанностей, ведь в одиноку они не справятся.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака в пятницу, 3 апреля.

Также синоптики делали прогноз погоды на все лето.

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