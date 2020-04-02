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02 апреля 2020, четверг, 21:32 100
Общество 2020-04-02T21:38:39+03:00
Українські Новини
В Ивано-Франковске умерла еще одна роженица. У нее подозревают коронавирус

В Ивано-Франковске умерла еще одна роженица. У нее подозревают коронавирус

Кира Молчанова
Ивано-Франковск, Ивано-Франковская область, Коронавирус, Роженица, коронавирус в Украине, коронавирус в Ивано-Франковске
Коронавирус. Фото: Информатор
Коронавирус. Фото: Информатор

В Ивано-Франковске, где сразу после родов скончалась 37-летняя женщина, умерла еще одна роженица, у которой подозревают коронавирус. Она успела родить недоношенного ребенка. Об этом на брифинге сообщила начальник городского управления здравоохранения Мария Бойко.

У умершей была двусторонняя пневмония и подозрение на COVID-19. Окончательные результаты анализов будут позже.

"Сегодня проводилось вскрытие. В результате вскрытия есть подозрение на двухстороннюю пневмонию. Поэтому сегодня мы рассматриваем вопрос, что у этой женщины выставлено подозрение на коронавирусную инфекцию", - отметила врач.

Её ребенок родился недоношенным. По словам врачей, возраст малыша - 35-36 недель. Состояние ребенка - средней тяжести.

Как сообщали Українські Новини, родственники умершей 30 апреля украинки заявили, что  коронавирусом женщина заразилась в роддоме, поскольку никто из родных и близких с ней контактировал.

В Ивано-Франковском областном перинатальном центре умерла еще одна женщина, у которой подозревают коронавирус.

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