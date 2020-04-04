Природные катаклизмы будут нарастать: климатолог дал шокирующий прогноз для Украины

Из-за изменений климата, которые приведут к природным катаклизмам уже этим летом, погода в Украине и вовсе может стать непредсказуемой и неконтролируемой. Мир может столкнуться с проблемами, при которых выживание человечества станет невозможным. Причем для того, чтобы этого избежать, у нас есть всего лишь 10 лет.

Такой неутешительный прогноз сделал председатель Украинской климатической сети Илья Еременко.

По его словам, уже сейчас погода в Украине такая, что осадки выпадают неравномерно, поэтому растения пересушены, из-за чего происходит их возгорание. Другая крайность – чрезмерные осадки , с которыми не справляются наши системы дождевой канализации. Например, в некоторых городах после ливня вода может стоять глубиной в метр.

По мнению Еременко, существует определенный рубеж, после которого изменения климата станут необратимыми.

"Пока мы эту границу не перешли, у нас есть ближайшие 10 лет для того, чтобы избежать наиболее катастрофических изменений. Это важно, ведь напрямую связано с выращиванием пищи", – сказал климатолог в интервью УНН.

Еременко добавил, что человечество развивалось в условиях стабильного климата, но если произойдут кардинальные изменения, то они поставят под угрозу выживание людей.

По его словам, вследствие изменения климата Украина не получит совершенно разрушительных последствий, однако могут возникнуть проблемы с выращиванием пищи, затоплением территорий юга страны и распространением большого количества клещей и сельскохозяйственных вредителей.

Еременко отмечает, что изменения обусловлены увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере, однако непосредственно в Украине решить это невозможно.По его словам, те изменения, которые происходят сейчас, они о бусловлены отсутствием сокращения выбросов парниковых газов 20-30 лет назад, потому что климат - очень инерционная система, и последствия наступают через 20 лет, поэтому, чтобы через 20 лет было меньше плохих последствий, нам надо действовать сейчас.

Что касается последствий, которые могут быть вызваны изменением климата, он отмечает, что в Украине аномально малое количество осадков выпало за зиму.

"Поэтому земля достаточно сухая, у нас маловодность рек, и это точно повлияет на возможности выращивания сельскохозяйственных культур уже в этом году", - отмечает Еременко.

Глава Украинской климатической сети акцентирует внимание на том, что в целом среднегодовая температура на всей планете повышается, и в первую очередь это влияет на водность, на доступ к воде.

"Мы опрашивали общины в Украине, те изменения у нас, что заметны - это пересыхание большого количества малых рек, в больших реках падает уровень воды, и воды становится меньше. И такая засушливость - это наиболее видимый результат в Украине, в свою очередь это влияет на количество пожаров, которое растет", - отмечает он.

По словам эксперта, следствием изменения климата для Украины может быть поднятие уровня моря, и много прибрежных территорий будет затоплено. Так, Украина находится на такой территории, где для нас не будет совсем разрушительных последствий, которые сделают невозможной жизнь на этой территории, даже через 100 лет.

"На юге Украины, часть Одессы может быть затоплена, где 200-250 населенных пунктов, есть исследования, какие населенные пункты будут подтоплены, а какие потеряны. Чтобы в месте невозможно было жить, его не нужного затопить все, достаточно, чтобы там раз в год происходил какой-то шторм, или ветер поднимал воду в черте города", - сообщает Еременко.

По его словам, ввиду того, что в Украине в результате изменения климата не будет больших разрушительных последствий, то к нам могут переселяться климатические беженцы из других регионов, где невозможно будет жить, например, из Африки или Индии, где из-за проблем с водой нельзя будет вырастить столько еды, чтобы накормить людей, которые там живут. Потому что людей там много, а воды мало.

"В далекой перспективе воды будет становиться все меньше, количество снега или дождя, который единовременно может выпасть, будет становиться больше, летняя температура будет расти. Уже сейчас в определенные жаркие летние дни, когда врачи рекомендуют не выходить из дома из-за жары, таких дней будет становиться больше, и сидеть дома надо будет не из-за карантина. Далее это связано с вредителями, когда у нас начнут заводиться какие-то вредители, которые раньше здесь не жили, и большая часть вредителей переживать зиму, и не будет морозного периода. Может, больше клещей появиться или вредителей сельскохозяйственных", - резюмировал он.

Прогноз погоды в Украине на весь 2020 год от народного синоптика. Коллаж "Сегодня"

Как сообщали Українські Новини, народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Тем временем, синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз на ближайшие годы, в частности, прогнозируют резкое увеличение числа природных катаклизмов в Украине.