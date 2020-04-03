Снова похолодает и задождит, а потом придет жара: синоптик дала прогноз до Благовещения

После того, как циклоны резко изменили погоду в Украине, в ближайшие дни ожидаются резкие перепады температуры воздуха: она то будет подниматься, то резко опускаться. Местами пройдут дожди.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook,

По ее словам, Украина попадает в зону антициклона, который принесет в страну повышение температуры и ясную солнечную погоду.

"Украина принадлежит зоне влияния антициклона, у нас завтра снова будет преобладать сухая солнечная погода. Однако приблизится атмосферный фронт с северо-запада Европы и тогда наши западные области 3 апреля накроет тучами и вечером там пройдет небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер будет северо-западным, умеренным", - написала Диденко.

Также синоптик предупредила, что температура воздуха немного поднимется, а потом упадет.

"Температура завтра днем поднимется до +10 +15 градусов, а вот 4 апреля снова немного похолодает. Тепло, конечно же, еще будет", - отметила Диденко.

По ее словам, в Киеве в пятницу будет переменная облачность, солнце, ночью около нуля, днем прогреется до +14 градусов.

Также синоптик сообщила, когда ожидается потепление.

"В ближайшее воскресенье еще будет прохладно, а на Благовещение градусы начнут набирать обороты – будет теплеть постепенно, до +12 +19 градусов", - отметила Диденко.

В то де время, по прогнозу Украинского гидрометцентра, в пятницу, 3 апреля, в Украине потеплеет до +11 +14 градусов, ночью в большинстве областей от +1 до +4 градусов.

В субботу, 4 апреля, небольшими дождями накроет западные, северные и центральные области. Температура воздуха опустится до +7 +9 градусов, ночью ожидается от +1 до +4 градусов.

Тепло и сухо будет только на востоке и юге страны. Синоптики прогнозируют ночью от +2 до +5 градусов, днем от +12 до +14 градусов.

Напомним, синоптики напугали прогнозом погоды на лето, прогнозируя природные катаклизмы, ураганы и адскую жару.

Ранее народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.