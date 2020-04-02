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02 квітня 2020, четвер, 17:46 23
Фінанси 2020-04-02T19:00:03+03:00
Українські Новини
Гривня перейшла до зростання. Курс валют на міжбанку

Гривня перейшла до зростання. Курс валют на міжбанку

Ярина Вацяк
Курс валют, курс долара, курс гривні, курс на міжбанку
Курс валют
Курс валют

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження курсу у середу на 6 коп. в четвер зміцнився на 21 коп. до 27,45 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,67-27,75 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,50-27,53 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,43-27,49 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 15,63% з 23,74 UAH/USD до 27,45 UAH/USD.

В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 1 квітня на 12,34 коп. до 28,0324 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,75 коп. до 27,4552 UAH/USD.

Тим часом, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 3-5 квітня, на 16,22 коп. до 27,6249 UAH/USD.

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