Гривня перейшла до зростання. Курс валют на міжбанку

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження курсу у середу на 6 коп. в четвер зміцнився на 21 коп. до 27,45 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,67-27,75 UAH\/USD, потім котирування знизилися до 27,50-27,53 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 27,43-27,49 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 15,63% з 23,74 UAH\/USD до 27,45 UAH\/USD. В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 1 квітня на 12,34 коп. до 28,0324 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 2,75 коп. до 27,4552 UAH\/USD. Тим часом, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 3-5 квітня, на 16,22 коп. до 27,6249 UAH\/USD.