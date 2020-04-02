Четыре млн работников во Франции перешли на сокращенный график из-за коронавируса

В то время, как пандемия коронавируса привела к всемирному экономическому кризису, и может оставить без работы около 25 млн человек. во Франции четыре миилиона человек перешли на неполную занятость, чтобы помочь бизнесу пережить кризис. Об этом передает издание Le Figaro.

Отмечается, что государство компенсирует бизнесу средства для зарплат размером до 6927 евро. Данные меры вызваны тем, что от экономического кризиса в стране наиболее пострадал малый и средний бизнес.

Поэтому Франция запустила так называемый "механизм неполной занятости", согласно которому люди будут получать 70% своей стандартной заработной платы.

В данный период уже один из пяти наемных работников во Франции работают на предприятиях или в компаниях частного сектора по сокращенному графику.

Как сообщали Українські Новини, в США из-за пандемии короанвируса без работы остались 3,3 млн человек.

Кроме того, безработица в Австрии побила рекорд со времен Второй мировой войны из-за карантина.

Тем временем, за 2019 год уровень безработицы в Украине составил 8,7%.