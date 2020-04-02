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02 апреля 2020, четверг, 14:12 35
Шоу-бизнес 2020-04-02T15:14:35+03:00
Українські Новини
Земфира выпустила песню под названием "Крым"

Земфира выпустила песню под названием "Крым"

Елена Новикова
Крым, Песня, Земфира, Петр Чернявский
Земфира. Скриншот: YouTube/zemfira
Земфира. Скриншот: YouTube/zemfira

В среду, 1 апреля, российская певица Земфира презентовала новую песню, которая называется "Крым". В записи также приняли участие Петр Чернявский и Александр Зингер. Песня опубликована на YouTube-канале певицы.

"Если ты будешь со мной жить, я попробую бросить пить. Однозначно брошу курить, потому что тебя бесит кашель, как у больных, и нам пришлось бы поехать в Крым", - поет Земфира.

Примечательно, что сама песня не про Крым, а про несчастную любовь.

Текст и музыка написаны самой артисткой. Это ее первая авторская песня за последние семь лет.

Сведение новой песни проходило на студии Cameron Craig. Звукорежиссером выступил Илья Лукашев, а мастеринг осуществил Джордж Шиллинг — британский музыкант, звукорежиссер и продюсер.

За сутки песню прослушали почти 300 тысяч раз.

 

Ранее Українські сообщали о том, что украинская певица Maruv (Анна Корсун) не смогла выехать из России из-за закрытия границ и записала гневное видео про консульство.

Тем временем, в украинском консульстве назвали провокацией видеозапись Maruv. 

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