Посольство в России называет провокацией гневное видео MARUV про украинское консульство

Посольство Украины в России называет провокацией обвинения украинской певицы MARUV (Анна Корсун), которая находилась с концертами в России, в непредоставлении ей помощи в возвращении в Украину.

Об этом говорится в сообщении на странице посольства в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.



"Украинская певица Анна Корсун опубликовала на странице в Instagram провокационное обращение, в котором обвинила украинских консулов ​​посольства в предвзятом отношении к ней и к украинским гражданам в Российской Федерации, которым якобы не помогают вернуться в Украину", – говорится в сообщении.



Посольство отмечает, что в связи с мерами, предпринимаемыми Украиной с целью противодействия распространению коронавируса, ситуация с транспортной логистикой между Россией и Украиной значительно осложнилась.



"Украинские консулы, которые работают в режиме 24/7 и которые осознают, что кроме них в этой стране украинским гражданам никто больше не окажет помощи и не защитит, с пониманием относятся к проблемам всех без исключения граждан", - говорится в сообщении.



В нем отмечается, что информация о мерах, предпринимаемых в связи с распространением коронавируса, о порядке возвращения в Украину, а также о консульской помощи на территории России посольством постоянно доводится до сведения граждан, в том числе на веб-странице посольства и в сети Facebook.



Ранее посольство сообщило, что 28 марта в 19:35 по местному времени планируется отправка специального поезда по маршруту "Москва - Киев" для перевозки граждан Украины с территории России в связи с пандемией коронавируса.



Как сообщали Українські Новини, Украина намерена с 28 марта закрыть госграницу для пассажирских перевозок.



В феврале 2019 года победительница национального отбора на "Евровидение-2019" певица MARUV отказалась подписывать договор с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) об участии в "Евровидении-2019" назвав "кабальными" условия договора.