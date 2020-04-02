Экспресс-тесты не всегда точны в диагностировании коронавируса, - Кличко

В Киеве количество зараженных коронавирусом выросло до 161 человека, и есть первый погибший, а экспресс-тесты на Covid-19 не эффективны в диагностировании болезни на 100%.

Об этом на экстренном брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, точно диагностировать болезнь возможно лишь после лабораторного обследования.

"Напомню, что экспресс-тесты, о которых сегодня так много говорят, на сто процентов не могут определить заболел ли человек коронавирусом или нет. Окончательный диагноз можно поставить после лабораторного обследований", - сказал Кличко.

Он добавил, что инкубационный период болезни составляет 14 дней и симптомы могут проявиться не сразу.

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Как сообщали Українські Новини, в Украине Кабинет министров принял решение расширить перечень карантинных мер. В связи с этим Минздрав объяснил, почему украинцев обязывают носить защитные маски и не будут пускать без них в общественные места.

Также в Министерстве здравоохранения рассказали, когда начнут производить украинские тесты на коронавирус.