За сутки Минздрав получил почти 500 подозрений на коронавирус

1 апреля в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 484 сообщения о подозрении на коронавирусную инфекцию, которой в Украине заразились уже 804 человека.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на утро 2 апреля в Центр общественного здоровья поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 3 834 сообщения о подозрении на COVID-19", - сказано в нем.

Всего с начала проведения исследований обнаружены 804 случая инфицирования, 20 человек умерли, 13 выздоровели.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

Тем временем больше всего случаев коронавируса зафиксировали в США. Там вирус подтвердили у 216 721 человека, 5 138 из них умерли, а 8 672 - вылечились. На втором месте по количеству заражения - Италия, где зафиксировали 110 574 случая. 13 155 человек умерли, а 16 847 - вылечились.