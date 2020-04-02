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02 квітня 2020, четвер, 11:25 13
Медицина 2020-04-02T12:30:03+03:00
Українські Новини
За добу МОЗ отримав майже 500 підозр на коронавірус

За добу МОЗ отримав майже 500 підозр на коронавірус

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Підозра на коронавірус, коронавірус в українців
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

1 квітня у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 484 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію, якою в Україні заразилися вже 804 людини.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

таном на ранок 2 квітня в Центр громадського здоров'я надійшло 484 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку року надійшло 3 834 повідомлення про підозру на COVID-19", - сказано в ньому.

Всього з початку проведення досліджень виявлені 804 випадки інфікування, 20 осіб померли, 13 одужали.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів, що видужали. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

Тим часом найбільше випадків коронавірусу зафіксували в США. Там вірус підтвердили у 216 721 людини, 5 138 з них померли, а 8 672 - вилікувалися. На другому місці за кількістю зараження - Італія, де зафіксували 110 574 випадки. 13 155 осіб померли, а 16 847 - вилікувалися.

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