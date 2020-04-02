Чтобы остановить распространение коронавируса, каждому из нас нужно соблюдать карантин и оставаться дома. Ведущий "Полезной программы" на телеканале "Интер" Александр Лукьяненко поделился советами, как организовать питание на карантине, чтобы не набрать лишний вес и укрепить иммунитет. Об этом пишет пресс-служба телеканала.

"Сейчас очень важно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и правильно питаться, – говорит Александр Лукьяненко. – В "Полезной программе" мы всегда делаем акцент на том, что нужно знать меру в еде. Во время пребывания на домашнем карантине также очень важно, чтобы в меню присутствовали качественные и полезные продукты, укрепляющие организм".

Основные принципы правильного питания на карантине от Александра Лукьяненко:

1. Не стоит искать "утешения" в еде – чтобы не переедать, придерживайтесь распорядка и употребляйте пищу в одно и то же время.

2. Употребляйте умеренное количество пищи, поскольку во время карантина наша физическая деятельность ограничена и мы тратим меньше энергии, чем обычно.

3. Уделяйте достаточное время трапезе, ешьте спокойно, отложите телефон и другие гаджеты во время еды.

4. Готовьте еду, используя базовые продукты, а не полуфабрикаты для быстрого приготовления: они содержат большое количество натрия, жира и сахара.

5. Пейте в основном воду, воздержитесь от сладких и подслащенных напитков.

6. Воздержитесь от употребления снеков и сладостей.

7. Употребляйте питательные и полезные продукты:

– Различные овощи и фрукты: свежие, замороженные или консервированные, которые могут долго храниться.

– Бобовые: фасоль, горох, чечевицу.

– Злаки: гречневую крупу, рис, макаронные изделия и т.п.

– Жиры: растительное масло, различные орехи и семена.

– Мясо, рыбу, рыбные консервы и яйца.

– Молочные продукты или их заменители, если вы их употребляли и до карантина.

По словам телеведущего, во время карантина важно не только сбалансировать рацион и укреплять иммунную систему, но и снимать стресс, ведь сейчас каждый из нас испытывает тревогу.



"Начинайте каждый день с зарядки и дыхательных упражнений, это отлично помогает снять стресс", – говорит Александр Лукьяненко.



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