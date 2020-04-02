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02 апреля 2020, четверг, 10:30 157
Lifestyle 2020-04-02T12:00:03+03:00
Українські Новини
Принципы правильного питания на карантине

Принципы правильного питания на карантине

Валерия Драгомирова
Карантин, лишний вес, правильное питание
Овощи и фрукты. Фото: glavny.tv
Овощи и фрукты. Фото: glavny.tv

Чтобы остановить распространение коронавируса, каждому из нас нужно соблюдать карантин и оставаться дома. Ведущий "Полезной программы" на телеканале "Интер" Александр Лукьяненко поделился советами, как организовать питание на карантине, чтобы не набрать лишний вес и укрепить иммунитет. Об этом пишет пресс-служба телеканала

"Сейчас очень важно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и правильно питаться, – говорит Александр Лукьяненко. – В "Полезной программе" мы всегда делаем акцент на том, что нужно знать меру в еде. Во время пребывания на домашнем карантине также очень важно, чтобы в меню присутствовали качественные и полезные продукты, укрепляющие организм".

Основные принципы правильного питания на карантине от Александра Лукьяненко:

  • 1. Не стоит искать "утешения" в еде – чтобы не переедать, придерживайтесь распорядка и употребляйте пищу в одно и то же время.
  • 2. Употребляйте умеренное количество пищи, поскольку во время карантина наша физическая деятельность ограничена и мы тратим меньше энергии, чем обычно.
  • 3. Уделяйте достаточное время трапезе, ешьте спокойно, отложите телефон и другие гаджеты во время еды.
  • 4. Готовьте еду, используя базовые продукты, а не полуфабрикаты для быстрого приготовления: они содержат большое количество натрия, жира и сахара.
  • 5. Пейте в основном воду, воздержитесь от сладких и подслащенных напитков.
  • 6. Воздержитесь от употребления снеков и сладостей.
  • 7. Употребляйте питательные и полезные продукты:
  • – Различные овощи и фрукты: свежие, замороженные или консервированные, которые могут долго храниться.
  • – Бобовые: фасоль, горох, чечевицу.
  • – Злаки: гречневую крупу, рис, макаронные изделия и т.п.
  • – Жиры: растительное масло, различные орехи и семена.
  • – Мясо, рыбу, рыбные консервы и яйца.
  • – Молочные продукты или их заменители, если вы их употребляли и до карантина.

По словам телеведущего, во время карантина важно не только сбалансировать рацион и укреплять иммунную систему, но и снимать стресс, ведь сейчас каждый из нас испытывает тревогу.


"Начинайте каждый день с зарядки и дыхательных упражнений, это отлично помогает снять стресс", – говорит Александр Лукьяненко.

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