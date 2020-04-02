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02 квітня 2020, четвер, 10:39 5
Lifestyle 2020-04-02T12:15:04+03:00
Українські Новини
Принципи правильного харчування на карантині

Принципи правильного харчування на карантині

Валерия Драгомирова
Карантин, Зайва вага, правильне харчування
Овочі і фрукти. Фото: glavny.tv
Овочі і фрукти. Фото: glavny.tv

Щоб зупинити поширення коронавірусу, кожному з нас потрібно дотримуватися карантин і залишатися вдома. Ведучий "Корисної програми" на телеканалі "Інтер" Олександр Лук'яненко поділився порадами, як організувати харчування на карантині, щоб не набрати зайву вагу і зміцнити імунітет. Про це пише пресслужба телеканалу.

"Зараз дуже важливо вести здоровий спосіб життя, займатися спортом і правильно харчуватися, – говорить Олександр Лук'яненко. – У "Корисній програмі" ми завжди робимо акцент на тому, що потрібно знати міру в їжі. Під час перебування на домашньому карантині також дуже важливо, щоб у меню були присутні якісні та корисні продукти, які зміцнюють організм".

Основні принципи правильного харчування на карантині від Олександра Лук'яненка:

  • 1. Не варто шукати розради в їжі – щоб не переїдати, дотримуйтеся розпорядку і вживайте їжу в один і той же час.
  • 2. Вживайте помірну кількість їжі, оскільки під час карантину наша фізична діяльність обмежена і ми витрачаємо менше енергії, ніж зазвичай.
  • 3. Приділяйте достатньо часу трапезі, їжте спокійно, відкладіть телефон і інші гаджети під час їжі.
  • 4. Готуйте їжу, використовуючи базові продукти, а не напівфабрикат для швидкого приготування: вони містять велику кількість натрію, жиру і цукру.
  • 5. Пийте в основному воду, утримайтеся від солодких і підсолоджених напоїв.
  • 6. Утримайтеся від вживання снеків і солодощів.
  • 7. Вживайте поживні і корисні продукти:
  • – Різні овочі і фрукти свіжі, заморожені або консервовані, які можуть довго зберігатися.
  • – Бобові: квасолю, горох, сочевицю.
  • – Злаки: гречану крупу, рис, макаронні вироби і т. п.
  • Жири: рослинну олію, різні горіхи та насіння.
  • – М'ясо, рибу, рибні консерви і яйця.
  • – Молочні продукти або їх замінники, якщо ви їх вживали і до карантину.

За словами телеведучого, під час карантину важливо не тільки збалансувати раціон і зміцнювати імунну систему, але і знімати стрес, адже зараз кожен з нас відчуває тривогу.


"Починайте кожен день із зарядки і дихальних вправ, це відмінно допомагає зняти стрес", – говорить Олександр Лук'яненко.

Раніше Українські Новини писали про тренування, які допоможуть не набрати зайві кілограми на карантині.

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