Щоб зупинити поширення коронавірусу, кожному з нас потрібно дотримуватися карантин і залишатися вдома. Ведучий "Корисної програми" на телеканалі "Інтер" Олександр Лук'яненко поділився порадами, як організувати харчування на карантині, щоб не набрати зайву вагу і зміцнити імунітет. Про це пише пресслужба телеканалу.

"Зараз дуже важливо вести здоровий спосіб життя, займатися спортом і правильно харчуватися, – говорить Олександр Лук'яненко. – У "Корисній програмі" ми завжди робимо акцент на тому, що потрібно знати міру в їжі. Під час перебування на домашньому карантині також дуже важливо, щоб у меню були присутні якісні та корисні продукти, які зміцнюють організм".

Основні принципи правильного харчування на карантині від Олександра Лук'яненка:

1. Не варто шукати розради в їжі – щоб не переїдати, дотримуйтеся розпорядку і вживайте їжу в один і той же час.

2. Вживайте помірну кількість їжі, оскільки під час карантину наша фізична діяльність обмежена і ми витрачаємо менше енергії, ніж зазвичай.

3. Приділяйте достатньо часу трапезі, їжте спокійно, відкладіть телефон і інші гаджети під час їжі.

4. Готуйте їжу, використовуючи базові продукти, а не напівфабрикат для швидкого приготування: вони містять велику кількість натрію, жиру і цукру.

5. Пийте в основному воду, утримайтеся від солодких і підсолоджених напоїв.

6. Утримайтеся від вживання снеків і солодощів.

7. Вживайте поживні і корисні продукти:

– Різні овочі і фрукти свіжі, заморожені або консервовані, які можуть довго зберігатися.

– Бобові: квасолю, горох, сочевицю.

– Злаки: гречану крупу, рис, макаронні вироби і т. п.

Жири: рослинну олію, різні горіхи та насіння.

– М'ясо, рибу, рибні консерви і яйця.

– Молочні продукти або їх замінники, якщо ви їх вживали і до карантину.

За словами телеведучого, під час карантину важливо не тільки збалансувати раціон і зміцнювати імунну систему, але і знімати стрес, адже зараз кожен з нас відчуває тривогу.



"Починайте кожен день із зарядки і дихальних вправ, це відмінно допомагає зняти стрес", – говорить Олександр Лук'яненко.



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