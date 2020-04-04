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04 апреля 2020, суббота, 06:00 17
Транспорт 2020-04-04T06:00:01+03:00
Українські Новини
За вторую неделю карантина продажи "легковушек" обвалились вдвое

За вторую неделю карантина продажи "легковушек" обвалились вдвое

Анна Рудык
Автомобили, Продажа автомобилей, Легковые автомобили, карантин в Украине
Машина. Фото: pixabay
Машина. Фото: pixabay

После того, как в первую неделю карантина украинцы начали массово покупать авто, продажи новых легковых автомобилей в Украине за вторую неделю карантина сократились на 48% по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщается на сайте информационно-аналитической группы Auto-Consulting Украина, передают Українські Новини.

Так, за период 23-29 марта продажи новых легковых автомобилей, в сравнении с первой неделей карантина (16-22 марта), в среднем сократились на 48%.

Также отмечается, что по сравнению с докарантинной неделей (9-15 марта) наблюдается спад в 6%.

По сравнению с февралем, показатели в марте увеличились на 5% (играет роль скачек продаж в первую неделю карантина), а вот четвертая неделя марта в сравнении с четвертой неделей февраля демонстрирует сокращение продаж на 45%.

Как сообщали Українські Новини, в Минэкономики опубликовали список автомобилей, которые подлежат налогооблажению в 2020.

Также с 23 марта в Киеве начал действовать запрет на пользование общественным транспортом всем, кроме работников критически важных сфер.

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