Астролог рассказал, на чьей стороне будут звезды 2 апреля

В апреле украинцев ждут не только магнитные бури. По словам астрологов, второй месяц марта принесет очень много изменений для всех знаков зодиака. Подробнее об астрологическом прогнозе на понедельник, 24 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем у больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В этот день Овнам придется заниматься работой, которая им не по душе. Звезды уверяют, что отказываться не следует. Придется просто смириться.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцов ждет насыщенный день. Но звезды уверяют, то представители этого знака смогут со всем справиться. А вечером удастся отдохнуть.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

У Близнецов в этот день могут возникнуть финансовые проблемы, которые необходимо будет быстро решить. Возможны непредвиденные траты.

Рак (21 июня – 22 июля)

В четверг Раки легко смогут добиться того, к чему другие идут месяцами, ведь звезды будут на стороне представителей этого знака.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы склонны очень серьезно относиться к своей работе. Но звезды уверяют, что в четверг представители этого знака могут позволить себе немного расслабиться. Плохих последствий это решение не будет иметь, а нервную систему сбережет.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Звезды уверяют, что Девам необходимы перемены, иначе их жизнь очень скоро превратится в день сурка.

Весы (23 сентября – 22 октября)

У Весов удачный день для переговоров и деловых встреч. Звезды советуют не воспользоваться этим шансом.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

У Скорпионов возможны непредвиденные изменения в планах. Потому звезды советуют не планировать что-то важное на четверг.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В этот день Стрельцы смогут произвести хорошее впечатление на окружающих без особых на то усилий.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В четверг Козероги не смогут одни справиться с проблемами, которых накопилось очень много за последнее время. Звезды уверяют, что поддержка близких в этот день будет необходима.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день у Водолеев возможны конфликты с кем-то из близких. Инициатором конфликта выступят не Водолеи, но звезды советуют представителям этого знака первыми пойти на примирение. Иначе есть риск, что конфликт затянется надолго.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В четверг звезды советуют Рыбам прислушиваться к интуиции. В этот день она сможет подсказать, как правильно поступить.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба рассказал, что звезды приготовили всем знакам зодиака на четверг.

Тем временем, апрель в Украине ожидается теплым без осадков.