В Киеве могут переоборудовать выставочные центры под госпитали при худшем сценарии, - Кличко

Количество зараженных коронавирусом в столице увеличилось до 132 человек по данным на 1 апреля. В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Киеве выставочные центры будут переоборудованы под госпитали. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Украина 24".

Так, сообщается, что на данный момент в столице в инфекционных отделениях подготовлены около 500 коек для зараженных коронавирусом. В общей сложности в больницам можно разместить до 7 000 людей.

Кличко подчеркнул, что рассматриваются разные сценарии, даже самые плохие.

"Также мы рассматриваем разные возможности, в том числе и путь, по которому пошли в Австрии, когда выставочный центр превратился в большой госпиталь", - сказал Виталий Кличко.

Как сообщали Українські Новини, в Украине по данным на 1 апреля зафиксировали 669 случаев заражения коронавирусом, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели.

Тем временем, в мире количество инфицированных коронавирусом выросло до 958 796 человек. 177 917 человек выздоровели.