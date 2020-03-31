У Весов - неожиданное событие, а у Рыб возможны конфликты с близкими: гороскоп от Павла Глобы на 1 апреля

В первый день апреля многое будет зависеть от решительности знаков зодиака и от того, какими были их прошлые решения. Представителей некоторых знаков ждет очень активный день, а кто-то сможет избавиться от чувства тревожности и напряжения. О том, какие изменения принесет среда, 1 апреля, для всех знаков зодиака, рассказал Павел Глоба.

Овен

Овны в среду будут продуманными, серьезными и очень занятыми. Причем касаться это может и тех, кто сейчас сидит без работы. Единственное звезды советуют сосредоточить свои мысли на настоящем и не гнаться за будущим.

Телец

У Тельцов в этот день возможна потеря контроля над многими делами, особенно в тех вопросах, которые касаются работы. Не нужно принимать все обвинения только на себя и единолично за все отвечать. Не помешает также найти занятия для расслабления.

Близнецы

Среда может стать для Близнецов выходным от напряжения и тревоги. В этот день вероятны ситуации, в которых представители этого знака вернут доверие к кому-то из близких или знакомых, проститят и примириятся с ними. Звезды советуют не делать ничего силой. Лучше сотрудничайте и доходите до консенсуса.

Рак

В среду Раки будут проявлять смелость и упорство, а потому неблагоприятные обстоятельства их не поколеблют. Вероятно, представителям этого знака придется принять вызов. Наверняка Раки получат хорошие новости по поводу ранее принятых решений.

Лев

У Львов день, вероятнее всего, будет активным. Дела могут задать темп представителям этого знака. В среду они могут оказаться в ситуациях, которым будет характерен интенсивный обмен информацией или знаниями. Звезды советуют искать креативные решения проблем.

Дева

На Дев в среду могут навалиться лишние обязанности и, возможно, им придется поработать сверхурочно. Многим, наверное, не хватит времени для выполнения собственных дел. Но звезды советуют сохранять спокойствие и держать свои границы под контролем.

Весы

Неожиданное событие может потребовать немедленного внимания Весов в этот день. Представителям этого знака могут угрожать конфликты, поэтому звезды советуют не вдаваться в темы, которые не хотите обсуждать.

Скорпион

В среду может возникнуть немало профессиональных разговоров. Звезды советуют Скорпионам отказаться от сомнений в решениях и сконцентрироваться на возможностях, которые возникают.

Стрелец

Непоколебимость или чрезмерное предсказание в финансовых вопросах могут сработать против Стрельцов в этот день. Возможно, представителей этого знака будут беспокоить страхи по поводу потери финансовой стабильности. Но звезды уверяют, что умные решения могут увеличить доход.

Козерог

В среду Козероги могут столкнуться с неизбежными изменениями. Независимо от того, какие изменения произойдут в жизни представителе этого знака в этот день, они окажутся полезными в будущем.

Водолей

Непредвиденный ход событий может огорчить Водолеев в этот день. Некоторые планы могут разрушиться. Впрочем звезды уверяют, что неудачи уравновесит опыт, который впоследствии удастся применить как нельзя лучше.

Рыбы

В среду Рыб ждут испытания на отношения. Возможны конфликты с близким человеком, а одной из причин ссор могут стать обвинения против Рыб. Звезды советуют не оставаться наедине со своими проблемами.

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