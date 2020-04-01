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01 апреля 2020, среда, 22:10 66
Силовые структуры 2020-04-01T22:10:08+03:00
Українські Новини
Стреляли из гранатометов и пулеметов. На Донбассе ранены два украинских военных

Стреляли из гранатометов и пулеметов. На Донбассе ранены два украинских военных

Кира Молчанова
Донбасс, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Донбасс. Фото: Facebook/Оперативне командування
Донбасс. Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North

После того, как 31 марта на Донбассе погиб один военный, боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в среду, 2 украинских военнослужащих ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українськi Новини.

"В течение 1 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, из них дважды — с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибров 120-мм и 82-мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказано в нем.

Объединенные силы отвечали прицельным огнем.

В районе ответственности оперативно-тактической групп ровки "Восток" зафиксировано 10 обстрелов вблизи Павлополя, Песков, Марьинки, Новомихайловки, Николаевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник предпринял нарушений минских договоренностей.

Боевики совершили 3 обстрела вблизи Новотошковского, Хутора Свободного и Новоалександровки.

В среду в результате вражеских обстрелов получили ранения 2 военнослужащих из состава Объединенных сил.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українськi Новини, 30 марта на Донбассе погиб боец ВСУ, еще четверо военных ранены.

Также 29 марта на Донбассе боевики вновь устраивали провокации из запрещенного оружия.

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