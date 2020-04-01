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01 апреля 2020, среда, 22:00 63
Происшествия 2020-04-01T22:01:09+03:00
Українські Новини
В Одесской области загорелся национальный природный парк

В Одесской области загорелся национальный природный парк

Ольга Фандорина
Пожар, Одесская область, Природный парк, Пожар в нацпарке
Пожар. Фото: od.dsns.gov.ua
Пожар. Фото: od.dsns.gov.ua

В Одесской области на территории Нижнеднестровского национального природного парка от ночи 1 апреля продолжается пожар. Об этом сообщает ГСЧС.

Возгорание началось еще ночью, в районе 43-45 км трассы Одесса – Рени.

Утром пламя уже стеной двигалось на юг, по направлению к лодочной станции, на правом берегу реки, напротив села Маяки.

Около 13.00 горело в нескольких ячейках, вдоль Старого Турунчука и вдоль трассы.

Работники Нижнеднестровского НПП собственными силами пытались потушить огонь, но им даже вместе со спасателями это не удалось.

"Выгорели большие площади", - сообщают в парке.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 23 марта, в 4:56 в Киеве на ул. Крайний (Деснянский район), на территории одного из гаражных кооперативов произошло возгорание, что в последствии привело ко взрыву неизвестного происхождения и распространению огня на два соседних гаража.

Ранее, 17 марта, пожар произошел на территории Святошинского психоневрологического интерната в Киеве.

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