підписатися на розсилку
27.35 28.05
30 30.9
˟
01 квітня 2020, середа, 21:50 14
Суспільство 2020-04-01T23:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві можуть переобладнати виставкові центри під госпіталі при найгіршому сценарії, - Кличко

У Києві можуть переобладнати виставкові центри під госпіталі при найгіршому сценарії, - Кличко

Елена Новикова
Віталій Кличко, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Кількість заражених коронавірусом у столиці збільшилася до 132 осіб за даними на 1 квітня. У разі погіршення ситуації з поширенням коронавірусу в Києві виставкові центри будуть переобладнані під госпіталі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Так, повідомляється, що на даний момент у столиці в інфекційних відділеннях підготовано близько 500 ліжок для тих, хто заразиться коронавірусом. У загальній складності в лікарнях можна розмістити до 7 000 людей.

Кличко підкреслив, що розглядаються різні сценарії, навіть найгірші.

"Також ми розглядаємо різні можливості, у тому числі і шлях, яким пішли в Австрії, коли виставковий центр перетворився у великий шпиталь", - сказав Віталій Кличко.

Як повідомляли "Українські Новини", в Україні за даними на 1 квітня зафіксували 669 випадків зараження коронавірусом COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали.

Тим часом, у світі кількість інфікованих на коронавірус COVID-19 виросло до 958 796 осіб. 177 917 осіб вже одужали.

Більше новин про: Віталій Кличко Коронавірус коронавірус в Україні коронавірус в Києві

Головний лікар мелітопольської лікарні заразився к...
За період карантину правоохоронці затримали більше...
Кличко хоче посилити карантин у Києві...
Кличко показав, як "налітає" на лікарню...
Кабмін посилює карантинні заходи: повний список нових обмежень
У Мінсоцполітики назвали дату виплати пенсіонерам допомоги в 1000 гривень
Новини
В Україні підтверджено 794 випадки зараження COVID-19. 20 випадків летальні 22:47
В Одеській області загорівся національний природний парк 22:00
У Києві можуть переобладнати виставкові центри під госпіталі при найгіршому сценарії, - Кличко 21:50
НБУ не купував і не продавав валюту на міжбанку 1 квітня 21:04
Головний лікар мелітопольської лікарні заразився коронавірусом. Ще 12 медиків на обсервації 20:50
більше новин
НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича 11:49
Літні та хворі на цукровий діабет. У МОЗ розповіли, хто найчастіше вмирає від коронавірусу 11:47
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу" 17:53
МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов 15:28
Борис Ложкін передав Інституту отоларингології комплекти захисту від коронавірусу 13:39
більше новин
НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича 11:49
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу" 17:53
У Мінсоцполітики назвали дату виплати пенсіонерам допомоги в 1000 гривень 13:34
МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов 15:28
"Токсичного" брата глави Офісу президента позбавили статусу радника керівника Чорнобильської зони, - ЗМІ 19:29
більше новин
У Києві за день 25 нових випадків коронавірусу, серед них однорічна дитина
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok