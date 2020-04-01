У Києві можуть переобладнати виставкові центри під госпіталі при найгіршому сценарії, - Кличко

Кількість заражених коронавірусом у столиці збільшилася до 132 осіб за даними на 1 квітня. У разі погіршення ситуації з поширенням коронавірусу в Києві виставкові центри будуть переобладнані під госпіталі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Так, повідомляється, що на даний момент у столиці в інфекційних відділеннях підготовано близько 500 ліжок для тих, хто заразиться коронавірусом. У загальній складності в лікарнях можна розмістити до 7 000 людей.

Кличко підкреслив, що розглядаються різні сценарії, навіть найгірші.

"Також ми розглядаємо різні можливості, у тому числі і шлях, яким пішли в Австрії, коли виставковий центр перетворився у великий шпиталь", - сказав Віталій Кличко.

Як повідомляли "Українські Новини", в Україні за даними на 1 квітня зафіксували 669 випадків зараження коронавірусом COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали.

Тим часом, у світі кількість інфікованих на коронавірус COVID-19 виросло до 958 796 осіб. 177 917 осіб вже одужали.