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01 апреля 2020, среда, 13:23 411
Экономика 2020-04-01T13:23:27+03:00
Українські Новини
Гривна после роста резко обвалилась. Курс НБУ на 2 апреля

Гривна после роста резко обвалилась. Курс НБУ на 2 апреля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара, Курс гривны на завтра
Курс гривны
Курс гривны

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 2 апреля, на 15,85 коп. до 27,7871 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 1 апреля, на 42,67 коп. до 27,6286 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в среду, 1 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 31 марта, повысился на 6 копеек до 3,08 гривен за 10 рублей. А курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 31 марта на 28,50 коп. до 28,1600 UAH/USD, курс покупки понизился на 36,50 коп. до 27,4773 UAH/USD.

Ранее эксперты рассказали, что отсутствие сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) окажет негативное влияние на курс гривны

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