Гривна после роста резко обвалилась. Курс НБУ на 2 апреля

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 2 апреля, на 15,85 коп. до 27,7871 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 1 апреля, на 42,67 коп. до 27,6286 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в среду, 1 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 31 марта, повысился на 6 копеек до 3,08 гривен за 10 рублей. А курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 31 марта на 28,50 коп. до 28,1600 UAH/USD, курс покупки понизился на 36,50 коп. до 27,4773 UAH/USD.

Ранее эксперты рассказали, что отсутствие сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) окажет негативное влияние на курс гривны.