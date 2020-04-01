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01 апреля 2020, среда, 19:39 285
Мир 2020-04-01T21:00:05+03:00
Українські Новини
Карантин может спасти 37,8 млн жизней, — исследование ученых

Карантин может спасти 37,8 млн жизней, — исследование ученых

Кира Молчанова
Ученые, Исследование, Коронавирус в мире, карантин в Украине, Карантин в мире
Пенсионер. Фото: Pixabay
Пенсионер. Фото: Pixabay

Если в начале эпидемии соблюдать карантин и сократить социальные контакты на 75%, то за год можно спасти от эпидемии коронавируса 38,7 миллионов жизней. К такому выводу пришли ученые из Императорского колледжа Лондона, которые построили математическую модель сценариев эпидемии. Об этом рассказало издание South China Morning Post.

Ученые выяснили, что если не вводить социальное десантирование, то уже в 2020 году это приведет к смерти 40 миллионов человек.

Они построили математическую модель, которая учитывала возраст людей, схемы их социальных контактов и степени тяжести COVID-19.

Удалось построить три сценария развития событий.

  1. Если никакие меры социального дистанцирования не будут приняты вообще, то болезнь может убить до 40 миллионов человек во всем мире;
  2. Если люди сократят социальные контакты на 40%, а пожилые люди уменьшат свое взаимодействие на 60%, то количество жертв уменьшится вдвое – до 20 миллионов;
  3. Если социальное дистанцирование будет осуществляться на ранней стадии и будет включать в себя сокращение 75% социальных контактов, то это может спасти 38,7 миллионов жизней.

Как сообщали Українські Новини, ученые пришли к выводу, что введи Китай карантинные ограничения раньше, от эпидемии коронавируса погибло бы меньше людей.

Тем временем в Украине правительство собирается усилить карантинные мероприятия на время вспышки COVID-19 в Украине. Новые ограничения будут применяться в отношении транспорта, самоизоляции, а также обсервации.

Кроме того, власть рассматривает возможность введения более жестких карантинных мер и ведет переговоры с медиагруппами о трансляции пасхальных богослужений.

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