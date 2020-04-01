В Харькове поименно назвали тех, кто финансово помогает региону бороться с коронавирусом

По итогам сбора средств на подготовку Харьковщины к эпидемии коронавируса сформирован список харьковчан и компаний, которые приняли финансовое участие в этом процессе. Данные обнародованы на СтопВирус.Харьков.

Первый взнос в размере $2 млн. сделал владелец и президент группы DCH Александр Ярославский. За счет этих средств при поддержке его друга Джека Ма были закуплены остродефицитные в мире 100 тыс. ПЦР-тестов на сумму $850 тыс. и 50 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Присутствовавшие на встрече 19 марта в Kharkiv Palace бизнесмены и лидеры общественной сферы Харькова также профинансировали закупку различных жизненно важных для региона медицинских изделий на общую сумму $ 2,348 млн. Александр Ярославский в эфире 24 канала 26 марта 2020 г. поблагодарил всех неравнодушных земляков, участвовавших в сборе денег: "Всем низкий поклон и благодарность!".

Все проплаты были произведены непосредственно поставщикам по прямым счетам. Полный список соответствующих физических и юридических лиц приведен в таблице.

Благодаря такой поддержке регион практически обеспечен необходимыми ресурсами. Как сказал в интервью "Украинской правде" мэр Харькова Геннадий Кернес: "Мы готовы: у нас есть и тесты, и ИВЛ, и др. аппараты, которые дарили предприниматели, есть возможность помогать людям проднаборами и аптечками. Я купил за свои деньги как гражданин Украины подарил городской больнице скорой помощи 4-й неотложной больнице дыхательный аппарат с наркозным аппаратом – оформил нотариально и передал, как положено. Все мы работаем – мэр, губернатор, заместители, Александр Ярославский, его брат, его друзья".

В настоящее время антикризисный штаб в его исходном организационном формате выполнил свою функцию по дополнительному финансовому обеспечению региона. "На этом моя активная часть заканчивается, но я остаюсь рядом 24 часа в сутки", - сказал Александр Ярославский после совещания в ХОГА. Это подтвердил в своем интервью УП Геннадий Кернес, сказав, что "принимает заявки с Александром Ярославским на помощь людям". Напомним, что Харьковский горсовет ранее выделил 60,5 млн грн на предотвращение возникновения и распространения коронавируса на территории города.