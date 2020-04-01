У Харкові поіменно назвали тих, хто фінансово допомагає регіону боротися з коронавірусом

За підсумками збору коштів на підготовку Харківщини до епідемії коронавируса сформований список харків'ян і компаній, які взяли фінансову участь в цьому процесі. Дані оприлюднені на СтопВірус.Харьков. Перший внесок в розмірі $ 2 млн. Зробив власник і президент групи DCH Олександр Ярославський. За рахунок цих коштів при підтримці його друга Джека Ма були закуплені гостродефіцитні в світі 100 тис. ПЦР- тести на суму $ 850 тис. і 50 апаратів штучної вентиляції легенів. Присутні на зустрічі 19 березня в Kharkiv Palace бізнесмени і лідери громадської сфери Харкова також профінансували закупівлю різних життєво важливих для регіону медичних виробів на загальну суму $ 2,348 млн. Олександр Ярославський в ефірі 24 каналу 26 березня 2020 р подякував усіх небайдужих земляків, які брали участь в зборі грошей: "Всім низький уклін і подяка!". Всі проплати були зроблені безпосередньо постачальникам за прямими рахунках. Повний список відповідних фізичних та юридичних осіб наведено в таблиці. Завдяки такій підтримці регіон практично забезпечений необхідними ресурсами. Як сказав в інтерв'ю "Українській правді" мер Харкова Геннадій Кернес: "Ми готові: у нас є і тести, і ШВЛ, і ін. Апарати, які дарували підприємці, є можливість допомагати людям проднабори і аптечками. Я купив за свої гроші як громадянин Україна подарував міській лікарні швидкої допомоги 4-й невідкладної лікарні дихальний апарат з наркозних апаратом - оформив нотаріально і передав, як годиться. Всі ми працюємо - мер, губернатор, заступники, Олександр Ярославський, його брат, його друзі". В даний час антикризовий штаб в його вихідному організаційному форматі виконав свою функцію по додатковому фінансовому забезпеченню регіону. "На цьому моя активна частина закінчується, але я залишаюся поруч 24 години на добу", - сказав Олександр Ярославський після наради в ХОДА. Це підтвердив у своєму інтерв'ю УП Геннадій Кернес, сказавши, що" приймає заявки з Олександром Ярославським на допомогу людям ". Нагадаємо, що Харківська міськрада раніше виділив 60,5 млн грн на запобігання виникненню і поширення коронавируса на території міста. 1 Харків'янин Ярославський О.В. Сплатив придбання 100 тис. тТестів на Covid-19 і 50 апаратів ШВЛ для лікарень 2 Харків'янин Фукс П.Я. Сплатив придбання 2 стаціонарних рентгенівських апаратів на 2 місця для лікарень 3 ТОВ "Хлібокомбінат Кулиничі" (Мисик В. Ю.) Придбано 13 апаратів УЗД для лікарень 4 АТ "Трест Житлобуд-1" Виділено кошти на придбання медичного обладнання 5 Мер міста Кернес Г.А. Зі своїх особистих коштів придбав наркозно-дихальний апарат для лікарні 6 Компанія "Аптека 9-1-1" Придбано 2 пересувних 2-місних рентгена для лікарень 7 Харків'янин Брагінський І. Л. Придбав 3 апарати УЗД для лікарень 8 Засновник торгового знака Symbol (Федорова О. В.) Придбала 10 моніторів пацієнта для лікарень 9 ТРЦ "Дафі" Придбано дезінфікуючі засоби для лікарень 10 АТ "Мегабанк" Придбано медичне обладнання для лікарень (центрифуги, шприцеві насоси, лампи для огляду) 11 ПАТ Завод "Фрунзе" (Василенко А. І.) Придбано дезінфікуючі засоби для лікарень 12 Харків'янин Суботін В. Г. Від себе і своєї сім'ї придбав медичне обладнання для лікарень 13 ТЦ "Французький Бульвар" Придбано 50 медичних ліжок для лікарень 14 Харків'янин Гіршвельд А. М. Придбав дезінфікуючі засоби для лікарень 15 Харків'янин Чигринов О. і Бондаренко А. Виділили кошти на придбання медичного обладнання 16 Компанія "ТЕЛКОЗ" Придбано дезінфікуючі засоби для лікарень 17 Компанія "Престиж-Авто" Придбано медичне обладнання для пологового будинку 18 ІБК "Авантаж" Виділено кошти на придбання медичного обладнання для лікарень 19 АТ "Житлобуд-2" Виділено кошти на придбання медичного обладнання 20 ТОВ "Харківський Молочний Завод" Придбано дезінфікуючих засобів для лікарень 21 Компанія "Укрнафтобуріння" Придбано 2 апарати ультразвукової діагностики для лікарень 22 Харків'янин Котвицький І. А. Виділив кошти на придбання медичного обладнання для лікарень 23 Харьковчанин Сапронов Ю.А. Придбав апарат ШВЛ для лікарень 24 Трудовий колектив заводу "Турбоатом" Придбано 2 апарати ШВЛ для лікарень 26 Торгові мережі "Клас", "Восторг", "Дигма", "Посад" Виділено продукти для малозабезпечених громадян міста 27 "Харківська Бісквітна Фабрика" Виділено продукти для малозабезпечених громадян міста 28 Компанія "Соллі-Плюс" Придбано концентратори кисню для лікарень 29 Ректор ХНУ ім. Каразіна Бакіров В.С. Виділив кошти на придбання медичного обладнання для лікарень 30 Ректор ХНУГХ ім. Бекетова Бабаєв В.М. Виділив кошти на придбання медичного обладнання для лікарень 31 "Салтівський м'ясокомбінат" Виділено кошти на придбання медичного обладнання для лікарень