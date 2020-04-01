У Харкові поіменно назвали тих, хто фінансово допомагає регіону боротися з коронавірусом

За підсумками збору коштів на підготовку Харківщини до епідемії коронавируса сформований список харків'ян і компаній, які взяли фінансову участь в цьому процесі. Дані оприлюднені на СтопВірус.Харьков.

Перший внесок в розмірі $ 2 млн. Зробив власник і президент групи DCH Олександр Ярославський. За рахунок цих коштів при підтримці його друга Джека Ма були закуплені гостродефіцитні в світі 100 тис. ПЦР- тести на суму $ 850 тис. і 50 апаратів штучної вентиляції легенів.

Присутні на зустрічі 19 березня в Kharkiv Palace бізнесмени і лідери громадської сфери Харкова також профінансували закупівлю різних життєво важливих для регіону медичних виробів на загальну суму $ 2,348 млн. Олександр Ярославський в ефірі 24 каналу 26 березня 2020 р подякував усіх небайдужих земляків, які брали участь в зборі грошей: "Всім низький уклін і подяка!".

Всі проплати були зроблені безпосередньо постачальникам за прямими рахунках. Повний список відповідних фізичних та юридичних осіб наведено в таблиці.

Завдяки такій підтримці регіон практично забезпечений необхідними ресурсами. Як сказав в інтерв'ю "Українській правді" мер Харкова Геннадій Кернес: "Ми готові: у нас є і тести, і ШВЛ, і ін. Апарати, які дарували підприємці, є можливість допомагати людям проднабори і аптечками. Я купив за свої гроші як громадянин Україна подарував міській лікарні швидкої допомоги 4-й невідкладної лікарні дихальний апарат з наркозних апаратом - оформив нотаріально і передав, як годиться. Всі ми працюємо - мер, губернатор, заступники, Олександр Ярославський, його брат, його друзі".

В даний час антикризовий штаб в його вихідному організаційному форматі виконав свою функцію по додатковому фінансовому забезпеченню регіону. "На цьому моя активна частина закінчується, але я залишаюся поруч 24 години на добу", - сказав Олександр Ярославський після наради в ХОДА. Це підтвердив у своєму інтерв'ю УП Геннадій Кернес, сказавши, що" приймає заявки з Олександром Ярославським на допомогу людям ". Нагадаємо, що Харківська міськрада раніше виділив 60,5 млн грн на запобігання виникненню і поширення коронавируса на території міста.