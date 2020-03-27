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27 марта 2020, пятница, 00:35 308
Политика 2020-03-27T00:46:35+02:00
Українські Новини
Ярославский дал совет Кличко: нет VIP-клиентов - не нужны VIP-палаты

Ярославский дал совет Кличко: нет VIP-клиентов - не нужны VIP-палаты

Николай Полищук
Александр Ярославский. Скриншот ТВ
Александр Ярославский. Скриншот ТВ

Александр Ярославский, владелец и президент DCH, закупил и везет в Украину еще 100 тыс. ПЦР-тестов и 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) общей стоимостью $2 млн. Об этом он рассказал в программе 24 канала "Гуд найт Юкрейн".

Ранее бизнесмен договорился со своим другом Джеком Ма, чтобы тот помог организовать поставку из Китая первой партии лабораторных систем ПЦР-диагностики. В понедельник 50 тыс. высокоточных ПЦР-тестов, которые сейчас в мире в дефиците, уже прибыли в нашу страну

Бизнесмен вышел в телеэфир с младшей дочерью Викторией. "Я взял в эфир с собой дочь, и хочу сказать, что я всей семьей здесь в Украине, с харьковчанами и украинцами. Мы победим этот коронавирус — у меня нет сомнений", — сказал он.

Как известно, заявление о выделении $2 млн. на борьбу с эпидемией Ярославский сделал по итогам совещания Президента Украины Владимира Зеленского с крупным бизнесом 16 марта в ОП. Бизнесмен так прокомментировал это событие: "К кому обращаться президенту как не к нам? Тем, кто 30 лет в Украине занимается бизнесом, тем кто понимает ситуацию, тем кто могут организовать. Я очень рад и горжусь тем, что он обратился". Ярославский также поблагодарил Владимира Зеленского за то, что он принял Джека Ма у себя, когда тот находился в Украине: "Джек Ма был очень воодушевлен этой встречей".

Александр Ярославский также выразил свою признательность всем, кто принял участие в закупке по прямым договорам товаров медназначения для потребностей Харьковщины. После организованной бизнесменом 19 марта в Kharkiv Palace встречи лидеров харьковского бизнеса и общественной жизни, Харьков и Харьковская область получили еще дополнительно $2,2 млн. на борьбу с эпидемией. "Всем низкий поклон и благодарность, - сказал он. – "Огромное спасибо всем, кто быстро организовался:это и Алексей Кучер, и Геннадий Кернес. Все встали в один строй и поняли, что есть единый враг. Я хочу сказать харьковчанам, что они под надежной защитой".

Помимо харьковских дел Александр Ярославский пошутил по поводу новостей из Киева о том, что в столичных медицинских заведениях пытались создавать VIP-палаты. "В Киеве просто есть VIP-клиенты. У нас в Харькове нет VIP-клиентов и нам не нужны VIP-палаты", — пошутил Ярославский, отвечая на вопрос ведущего не предпринимались ли похожие попытки создать особые условия для особых пациентов в его родном городе.

В пресс-службе DCH уточнили, что $850 тыс. за ПЦР-тесты Ярославский перечислил поставщику вчера, а $1,15 млн. за ИВЛ – сегодня. "ИВЛ от Ярославского" приобретены у немецкой компании, специализирующейся исключительно на производстве аппаратов принудительной вентиляции легких. Оборудование будет в украинских больницах уже примерно через 10 дней, что уникально для нынешнего состояния рынка медтехники, когда все мощности в мире загружены и заводы обещают поставку не раньше мая-июня.

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