Нужно ли сбривать бороду, чтобы понизить риск заражения коронавирусом

В то врямя, как ученые исследуют антитела и защиту от коронавируса, эксперты говорят, что борода не увеличивают риск на получение и/или распространение коронавируса COVID-19.

Этот вопрос возник во время пандемии коронавируса отчасти благодаря инфографике из Центров по контролю и профилактике заболеваний, в которой подробно изложены рекомендации по волосам на лице. Но, как сказал Томас Руссо, врач в медицинском центре Буффало, штат Вирджиния, и начальник отдела инфекционных заболеваний в Университете штата Нью-Йорк в медицинской школе Буффало, эти рекомендации существуют для медицинских работников, которые должны носить маски N-95, пишет HuffPost.

Инфографика: Центра по контролю и профилактике заболеваний,

"Для медицинских работников борода представляет собой проблему, потому что получить хорошую и плотную посадку для масок N-95 сложно", - сказал Руссо.

Хотя о новом вирусе еще многое предстоит узнать, считается, что он в значительной степени передается через дыхательные капли от человека к человеку, например, при кашле или чихании в непосредственной близости от него. Руссо отмечает, что если вы достаточно близко, чтобы заразиться вирусом от кого-то, вы, скорее всего, получите его только от близости, не смотря на бороду.

Джон Сварцберг, почетный клинический профессор Школы общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Беркли, который изучает инфекционные заболевания, также не решался делать какие-либо широкие заключения к Los Angeles Times относительно бороды и коронавируса, ссылаясь на отсутствие научных доказательств. Он сообщил, что, хотя "теоретически" коронавирус может передаваться человеку или кому-либо еще через бороду, но пока нет научных исследований этого факта.

Тем не менее, есть научная литература по смежным темам, как сказала HuffPost Люси Уилсон, профессор кафедры неотложной медицинской помощи в округе Балтимор Университета Мэриленда. Такие исследования в основном сосредоточены на бактериях, а не на чем-то вроде этого вируса.

"Есть исследования относительно бороды, которые на самом деле показывают снижение риска появления бактерий от бороды по сравнению с мужчинами без бороды", - сказала она. "Я не видел исследований, изучающих вирусы, но теория состоит в том, что ссадины от бритья могут увеличить риск бактериальной инфекции".

Однако все без исключения советуют отдавать приоритет хорошей гигиене и мытью рук.

"Разумно предположить, что капли могут быть спроецированы кем-то чихающим или кашляющим в бороду", - сказал Уилсон. "Касание бороды или лица немытыми руками может стать проблемой. Важно соблюдать осторожность при мытье рук и уменьшении загрязнения поверхности. Точно так же, как они говорят, что если вы идете в магазин и приходите домой, то нередко принимать душ, снимать поверхностное загрязнение, включая ваши волосы на лице".

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