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01 апреля 2020, среда, 11:46 48
Экономика 2020-04-01T11:46:35+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" уволил директора газового бизнеса Фаворова

"Нефтегаз" уволил директора газового бизнеса Фаворова

Григорий Яковенко
Укргаздобыча, Андрей Фаворов, Нефтегаз
Андрей Фаворов.
Андрей Фаворов.

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" уволила Андрея Фаворова с должности директора интегрированного газового бизнеса компании.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

"Фаворов уходит с поста директора по интегрированному газовому бизнесу "Нефтегаза", а также с должности временно исполняющего обязанности генерального директора "Укргаздобычи". Кадровые изменения происходят в пределах продолжения трансформации группы "Нефтегаз". Деятельность по добыче и реализации газа была объединена в один дивизион на период действия ПСО (положение о возложении специальных обязанностей). С 1 мая Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте. Действие ПСО прекращается, а затем "Нефтегаз" адаптирует структуру к новым рыночным условиям и пересматривает логику интеграции", - говорится в нем.

Отмечается, что в дальнейшем интегрированный газовый бизнес будет разделен на дивизион по добыче и дивизион по коммерческой деятельности.

Кроме того, "Нефтегаз" назначил временно исполняющим обязанности генерального директора "Укргаздобычи" первого заместителя гендиректора Александра Романюка.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин согласовал продление контракта с предправления "Нефтегаза" Коболевым.

Также на время карантина "Нефтегаз" разрешил работать из дому сотрудникам с детьми.

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