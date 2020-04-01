"Нефтегаз" уволил директора газового бизнеса Фаворова

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" уволила Андрея Фаворова с должности директора интегрированного газового бизнеса компании.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

"Фаворов уходит с поста директора по интегрированному газовому бизнесу "Нефтегаза", а также с должности временно исполняющего обязанности генерального директора "Укргаздобычи". Кадровые изменения происходят в пределах продолжения трансформации группы "Нефтегаз". Деятельность по добыче и реализации газа была объединена в один дивизион на период действия ПСО (положение о возложении специальных обязанностей). С 1 мая Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте. Действие ПСО прекращается, а затем "Нефтегаз" адаптирует структуру к новым рыночным условиям и пересматривает логику интеграции", - говорится в нем.

Отмечается, что в дальнейшем интегрированный газовый бизнес будет разделен на дивизион по добыче и дивизион по коммерческой деятельности.

Кроме того, "Нефтегаз" назначил временно исполняющим обязанности генерального директора "Укргаздобычи" первого заместителя гендиректора Александра Романюка.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин согласовал продление контракта с предправления "Нефтегаза" Коболевым.

Также на время карантина "Нефтегаз" разрешил работать из дому сотрудникам с детьми.