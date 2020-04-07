Сегодня ночью взойдет "Розовая луна": когда на небе будет видно уникальное Суперлуние

8 апреля жители Земли смогут наблюдать яркое полнолуние, которое должно стать самым крупным и заметным за весь 2020 год. Это полнолуние носит поэтическое название "розовая луна", так как знаменует начало цветения земляных флоксов.

Об этом сообщает Гисметео со ссылкой на Daily Express.



Такое явление связано с тем, что когда Луна движется вокруг нашей планеты, ее орбита имеет форму овала. В результате спутник Земли становится ближе или дальше от нас.

Если во время полнолуния Луна приближается к перигею или к самой низкой орбитальной точке от Земли, астрономы называют это событие суперлунием. Противоположность этого явления, микролуние, наблюдается во время полнолуния в апогее или в самой высокой точке удаленности от Земли.

Астрономы из EarthSky подчеркивают, что апрельское полнолуние покажет самую большую луну в 2020 году. Ожидается, что Луна достигнет своей самой низкой орбиты вечером 7 апреля. "Розовая луна" будет максимально яркой в предрассветные часы 8 апреля.

В астрономии суперлунием считается момент прохождения Луны в пределах 90 % от перигея. В следующий раз луну такой величины и яркости можно будет увидеть 27 апреля и 26 мая 2021 года.

Тем временем, в марте Суперлуние выглядело так:

Как сообщали Українські Новини, в апреле ожидаются дни с возбужденной магнитосферой – как обезопасить себя во время магнитных бурь.

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