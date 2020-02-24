В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла

В Италии в регионе Калабрия у города Ренде произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла.

Об этом сообщает ANSA.

Землетрясение произошло в понедельник, 24 февраля в 17.02 в провинции Козенца, в двух километрах от города Ренде.

По информации Национального института геофизики и вулканологии, эпицентр землетрясения был близ города Ренде.

Многие люди, которые находились дома или в торговых заведениях города, бросились на улицу, испугавшись новых толчков.

В некоторых супермаркетах выставленные товары упали с полок. На данный момент нет сообщений о травмах или серьезных повреждениях.

Как сообщали Українські Новини, на турецко-иранской границе в воскресенье, 23 февраля, произошло землетрясение магнитудой 5,7. Погибли 9 человек.

В январе в Турции произошло мощное землетрясение. Погиб по меньшей мере 21 человек и более 1000 пострадали.