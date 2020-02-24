В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла

В Италии в регионе Калабрия у города Ренде произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла. Об этом сообщает ANSA. Землетрясение произошло в понедельник, 24 февраля в 17.02 в провинции Козенца, в двух километрах от города Ренде. По информации Национального института геофизики и вулканологии, эпицентр землетрясения был близ города Ренде. Многие люди, которые находились дома или в торговых заведениях города, бросились на улицу, испугавшись новых толчков. В некоторых супермаркетах выставленные товары упали с полок. На данный момент нет сообщений о травмах или серьезных повреждениях. [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 4.4 ore 17:02 IT del 24-02-2020 a 2 km E Rende (CS) Prof=10Km #INGV_23997291 https:\/\/t.co\/UVrldfdo70 — INGVterremoti (@INGVterremoti) February 24, 2020 Как сообщали Українські Новини, на турецко-иранской границе в воскресенье, 23 февраля, произошло землетрясение магнитудой 5,7. Погибли 9 человек. В январе в Турции произошло мощное землетрясение. Погиб по меньшей мере 21 человек и более 1000 пострадали.