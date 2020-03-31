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31 марта 2020, вторник, 11:18 1459 Карта
Жизнь 2020-03-31T11:19:22+03:00
Українські Новини
Мороз до -8 и небольшой снег. Арктический воздух принес в Украину резкое похолодание

Мороз до -8 и небольшой снег. Арктический воздух принес в Украину резкое похолодание

Валерия Драгомирова
Погода, Похолодание, Морозы, Укргидрометцентр, Прогноз погоды, ГСЧС
Заморозки. Фото: pixabay
Заморозки. Фото: pixabay

С 31 марта по 2 апреля в Украине ожидается ощутимое снижение температуры. Ночью мороз до -6 градусов. В Карпатах умеренный снег, а на дорогах гололедица. Об этом говорится в сообщении ДСНС, передают Українські Новини.

"По данным Укргидрометцентра, с 31 марта по 2 апреля, в связи с вторжением арктического воздуха в западных, северных, большинстве центральных областей ожидается ощутимое снижение температуры: ночью 0-6 ° мороза (31 марта в центральных областях от 3 ° мороза до 3 ° тепла ), днем 1-6 ° тепла", - говорится в сообщении.

В Карпатах 31 марта умеренный снег, остальное время без осадков, на дорогах гололедица (1 уровень опасности - желтый). Температура ночью 4-9 °, днем 0-5 ° мороза.


По прогнозам Укргидрометцента, 1 апреля температура воздуха ночью опустится до -8 градусов. 

Прогноз погоды 1 апреля. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды 1 апреля. Карта: Укргидрометцентр

2 апреля температура днем +6+11, температура ночью -1-7 градусов.

Погода 1 апреля. Карта: УкргидрометцентрПогода 1 апреля. Карта: Укргидрометцентр



Как сообщали Українські Новини, синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло

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