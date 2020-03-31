Слепаков записал новую сатирическую песню о коронавирусе

Российский певец и комик Семен Слепаков записал новую сатиритескую песню о короноваирусе с названием "Вирусная", присоединившись к мировым трендам.

Новое видео обнародовано на официальном Youtube-канале Слепакова и за час уже успело собрать более 75 тысяч просмотров.

Автором песни указан сам Слепаков и Джавид Курбанов.

Помогают в исполнении песни Наталья Шитова, Ксения Пальчикова

Также указывается, что песня записана при участии Московского Мужского Хора.

"Коронавирус, мы с тобою ведь очень похожи. Мы же ведь тоже живем в России и нам твои проблемы знакомы", - поет Слепаков.

"Нам тоже плохо, нам тоже сложно, но стариков мы не убиваем, но и жизнь им не облегчаем, но убивать - это уж слишком", - поет он дальше.

"Хватит злиться коронавирус, ты только глянь, какой ты красивый, такой весь круглый, такой в цветочек..." - призвал Слепаков.

https://www.youtube.com/watch?v=3pox3FZE_3o" frameborder="0" allowfullscreen>

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