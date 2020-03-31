Слепаков записал новую сатирическую песню о коронавирусе

Российский певец и комик Семен Слепаков записал новую сатиритескую песню о короноваирусе с названием "Вирусная", присоединившись к мировым трендам. Новое видео обнародовано на официальном Youtube-канале Слепакова и за час уже успело собрать более 75 тысяч просмотров. Автором песни указан сам Слепаков и Джавид Курбанов. Помогают в исполнении песни Наталья Шитова, Ксения Пальчикова Также указывается, что песня записана при участии Московского Мужского Хора. "Коронавирус, мы с тобою ведь очень похожи. Мы же ведь тоже живем в России и нам твои проблемы знакомы", - поет Слепаков. "Нам тоже плохо, нам тоже сложно, но стариков мы не убиваем, но и жизнь им не облегчаем, но убивать - это уж слишком", - поет он дальше. "Хватит злиться коронавирус, ты только глянь, какой ты красивый, такой весь круглый, такой в цветочек..." - призвал Слепаков. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=3pox3FZE_3o" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українські Новини, Путин в костюме Хайзенберга рассмешил соцсети. Тем временем, Yoshiki, will.i.am, Боно и Дженифер Хадсон выпустили песню в поддержку людей на карантине.