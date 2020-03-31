В Москве жителей обяжут получать разрешение на каждый выход из дома

Жители Москвы, находящиеся на самоизоляции, будут должны получать на сайте мэрии QR-коды для каждого выхода из дома. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на служебные презентации мэрии, подлинность которых подтвердили два источника газеты в правительстве Москвы. Ранее скриншоты презентаций распространили в соцсетях.

QR-код потребуется, чтобы отправиться на работу, в поликлинику, на дачу, в магазин за продуктами, на прогулку с домашним животным в пределах 100 метров от дома, а также чтобы вынести мусор.

Чтобы получить QR-код, как ранее рассказывала "Медуза", нужно зарегистрироваться на сайте мэра, указать адрес фактического проживания, а также прикрепить свое фото. После этого в личном кабинете можно оставить заявку на выход из дома. QR-код будут выдавать на одну операцию.

Ранее 26 марта в связи с пандемией коронавируса, российские власти издали указ о временном закрытии церквей и развлекательных центров в Москве и Санкт-Петербурге на объявленную президентом России Владимиром Путиным выходную неделю.

Также Россия прекращает авиасообщения со всеми странами.