К берегам Ирландии прибился "корабль-призрак"

К берегам графства Корк на юге Ирландии шторм "Деннис" прибил сухогруз "Альта", который более года дрейфовал в Атлантическом океане.

Об этом сообщает "Украинская служба ВВС" со ссылкой на Службу береговой охраны Ирландии, которая опубликовала фотографии корабля в социальных сетях.

"Судно-призрак" заметили жители рыбацкой деревни Балликоттон. Вероятнее всего, брошенное судно начало свой дрейф в 2018 году от Бермудских островов.

Как сообщает источник, сухогруз построили в 1976 году. До недавнего времени он ходил под флагом Танзании. В сентябре 2018 судно совершало рейс из Греции на остров Гаити. Посреди Атлантики на "Альте" внезапно отключилось электричество, судно 20 дней дрейфовало в 2100 км к юго-востоку от Бермудских островов.

Моряков, у которых к тому времени закончилась вода и провизия, спасла береговая охрана. Так корабль остался сам по себе. Он несколько раз попадал в поле зрения береговой охраны, но на борту никто не отвечал.

Местные власти решают, что делать с судном, но опасаются, что утилизация большого корабля может быть очень дорогой. До сих пор неизвестно, кто был владельцем "Альты" и груза, который был на борту в тот момент, когда сухогруз покинула команда.

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