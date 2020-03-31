На вулиці Бандери у Києві обмежать рух до 1 травня

Комунальне підприємство "Київавтодор" має намір частково обмежити рух транспорту на вулиці Степана Бандери з 31 березня до 1 травня через капітальний ремонт.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.



"З 31 березня до 1 травня на проспекті Степана Бандери частково обмежать рух у зв'язку з капітальним ремонтом", - йдеться у ньому.



За інформацією комунальної корпорації, капітальний ремонт триватиме на ділянці між вулицею Йорданською і шляхопроводом на вулиці Богатирській у напрямку Північного мосту.



Під час робіт рух буде організовано однією проїзною частиною.



Згідно з повідомленням, роботи на ділянці в напрямку Північного мосту триватимуть до початку травня.



Як повідомляли Українські Новини, до 5 квітня частково обмежать рух транспорту на проспекті Любомира Гузара.



Раніше Київ повідомив про намір частково обмежити рух на Хрещатику 28-29 березня через ремонтні роботи.



Крім того, влада Києва узагальнила список обмежень, регламентів та рекомендацій на випадок карантину в столиці.