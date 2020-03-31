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31 березня 2020, вівторок, 14:55 3
Суспільство 2020-03-31T15:00:01+03:00
Українські Новини
На вулиці Бандери у Києві обмежать рух до 1 травня

На вулиці Бандери у Києві обмежать рух до 1 травня

Валерия Драгомирова
Київ, Обмеження руху, Вулиця Бандери
Ремонт дороги. Фото: pixabay
Ремонт дороги. Фото: pixabay

Комунальне підприємство "Київавтодор" має намір частково обмежити рух транспорту на вулиці Степана Бандери з 31 березня до 1 травня через капітальний ремонт.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"З 31 березня до 1 травня на проспекті Степана Бандери частково обмежать рух у зв'язку з капітальним ремонтом", - йдеться у ньому.

За інформацією комунальної корпорації, капітальний ремонт триватиме на ділянці між вулицею Йорданською і шляхопроводом на вулиці Богатирській у напрямку Північного мосту.

Під час робіт рух буде організовано однією проїзною частиною.

Згідно з повідомленням, роботи на ділянці в напрямку Північного мосту триватимуть до початку травня.

Як повідомляли Українські Новини, до 5 квітня частково обмежать рух транспорту на проспекті Любомира Гузара.

Раніше Київ повідомив про намір частково обмежити рух на Хрещатику 28-29 березня через ремонтні роботи.

Крім того, влада Києва узагальнила список обмежень, регламентів та рекомендацій на випадок карантину в столиці.

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