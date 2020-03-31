День смеха-2020. Как поздравить друзей и близких

В то время, как в Украину пришел арктический холод, завтра, 1 апреля, отмечается всемирный праздник - День смеха, или, как его еще принято называть в народе, День дурака. Українські Новини собрали забавные поздравления с праздником в стихах.

В День смеха во многих странах принято разыгрывать и шутить друг над другом. Именно 1 апреля является тем самым днем, когда можно разыграть своих близких и поднять окружающим настроение.

***

Я с Днем смеха поздравляю,

Не творите произвол!

Ну и сразу пожелаю,

Чтобы кто-то «подколол».

Юмор греет жизнь пусть чаще,

Жизнь вам продлевает смех,

День апрельский станет слаще,

И сопутствует успех.

***

Поздравляю с Днём смеха!

Пусть тебе повезет,

И начнется потеха

Вместо глупых невзгод.

Смех разбудит удачу

Пусть своим волшебством,

И в награду назначит

Доброты торжество.

Этим первым апреля

Пусть начнётся отсчёт:

Пусть приходит веселье

Для души, на весь год!

***

Желаю только позитива,

Улыбок, радости, веселья,

Жить ярко, красочно, счастливо,

Цветным пусть будет настроение!

Пускай же смех звучит кругом,

Ведь будет шуток новых много,

Пусть мир наполнится добром,

Желаю вам денька смешного!

***

Пусть сегодня звонкий смех

Отовсюду будет слышен.

Пусть разыгрывают всех,

Юмор в жизни многим движет!

Смеха день известен всем,

Кто любитель шуток разных.

Пусть же будет он для вас

Беззаботным и прекрасным!

Пусть разыгрывают вас

Только доброй легкой шуткой.

Слезы пусть бегут из глаз

Только от веселой утки!

***

В этот день веселья море,

Много шуток и задора,

Пожелаю от души,

Пусть к вам счастье поспешит!

Не грустите, улыбайтесь,

Пусть друзья развеселят,

Ни на что не обижайтесь,

Будем праздник отмечать!

***

Десь колись на перше квітня

Почалась брехня всесвітня.

Щоб всі люди не журились

Й веселішими робились.

І, якщо, сьогодні вдасться

Обвести когось навкруг пальця

День пройшов твій не дарма

Можна келих пить до дна!

***

День сьогодні дуже дивний,

Наче всі сказилися!

Той сміється, той сміється,

Сміхом заразилися!

Каже той, що в мене спина

Наче вся у білому,

Хоча в дзеркало дивлюсь:

Чисто все у цілому!

Що тут думать, що гадати,

Бо сьогодні в світі свято!

1 квітня всі святкують-

На серйозних всі полюють!

Щоб розвеселити, сильно розмішити,

щастя побажати, в це веселе свято!

***

З 1 квітням я вітаю,

Розслаблятись – дозволяю!

Смійся добре й веселись,

Вище носа, усміхнись!

***

Зранку сонечко засяє

Нам про свято нагадає

1 квітня відзначаєм

Наших друзів з ним вітаєм

Розіграєм їх на втіху

Хай живіт тріщить від сміху!

***

Как сообщали Українські Новини, "пасхальный" выходной пока не отменили. Сколько будут отдыхать украинцы в апреле.

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