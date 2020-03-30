Снова ворвутся арктические морозы со снегом: прогноз погоды на 31 марта

31 марта в Киеве облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой снег, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +3…+5 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Ивавно-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях ночью и утром небольшой снег, ветер северный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -1…-8 градусов, днем +1…+8 градусов. В Карпатах ночью и утром небольшой снег, днем без осадков, температура ночью -7…-12 градусов, днем -5…-10 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью -4…-6 градусов, днем +4…+6 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью -4…-6 градусов, днем +4…+6 градусов. В Сваляве ночью и утром небольшой снег, днем без осадков, температура ночью -4…-6 градусов, днем +5…+7 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой снег, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +1…+6 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем +1…+8 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +7…+13 градусов, в Харьковской области +3…+8 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем в Одесской и Николаевской областях +3…+8 градусов; днем +6…+12 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +7…+12 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +9…+11 градусов. Как сообщали Українські Новини, в начале апреля в Украине ожидается сильное похолодание. Также ледяной атмосферный фронт и антициклон Keywan испортят погоду: в Украину возвращается зима.