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30 марта 2020, понедельник, 21:00 22
Общество 2020-03-30T21:00:01+03:00
Українські Новини
Снова ворвутся арктические морозы со снегом: прогноз погоды на 31 марта

Снова ворвутся арктические морозы со снегом: прогноз погоды на 31 марта

Анна Рудык
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Похолодание. Фото: mirvkartinkah.ru
Похолодание. Фото: mirvkartinkah.ru

31 марта в Киеве облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой снег, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +3…+5 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Ивавно-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях ночью и утром небольшой снег, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-8 градусов, днем +1…+8 градусов.

В Карпатах ночью и утром небольшой снег, днем без осадков, температура ночью -7…-12 градусов, днем -5…-10 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -4…-6 градусов, днем +4…+6 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -4…-6 градусов, днем +4…+6 градусов.

В Сваляве ночью и утром небольшой снег, днем без осадков, температура ночью -4…-6 градусов, днем +5…+7 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой снег, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +1…+6 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем +1…+8 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +7…+13 градусов, в Харьковской области +3…+8 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем в Одесской и Николаевской областях +3…+8 градусов; днем +6…+12 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +9…+11 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в начале апреля в Украине ожидается сильное похолодание.

Также ледяной атмосферный фронт и антициклон Keywan испортят погоду: в Украину возвращается зима.

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