В Луцке от коронавируса умер известный врач-гинеколог. Диагноз установили посмертно

В Луцке умер известный волынский врач-гинеколог Орест Тимчак. Коронавирусную инфекцию у медика обнаружили уже после его смерти, когда тело уже находилось в храме Свято-Троицкого кафедрального собора.

Об этом сообщает местное издание ВолиньPost.

Издание сообщает, что мужчина долгие годы работал в Волынской областной клинической больницы. Вирус унес жизнь врача 29 марта в инфекционной больнице. Как уверяют источники издания, о результатах лабораторных исследований родственникам стало известно уже тогда, когда тело покойного отдали для захоронения и оно находилось в местном храме.

А вот в Волынской ОГА уверяют, что, когда тело врача отдавали родственникам, им уже было известно, что коронавирус подтвердился. Родным объяснили, что на них лежит ответственность за соблюдение санитарных норм при погребении.

Как сообщали Українські Новини, за сутки в Украине зафиксировали 69 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране по состоянию на 10:00 31 марта 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели.

Тем временем, в Киеве уже 107 зараженных коронавирусом, среди них медработник.

Ранее Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.