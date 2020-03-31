подписаться на рассылку
27.8 28.5
30.45 31.45
˟
31 марта 2020, вторник, 13:15 1943
Общество 2020-03-31T13:15:15+03:00
Українські Новини
В Луцке от коронавируса умер известный врач-гинеколог. Диагноз установили посмертно

В Луцке от коронавируса умер известный врач-гинеколог. Диагноз установили посмертно

Надежда Комендантова
Коронавирус, Смерть от коронавируса, коронавирус у врачей
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Луцке умер известный волынский врач-гинеколог Орест Тимчак. Коронавирусную инфекцию у медика обнаружили уже после его смерти, когда тело уже находилось в храме Свято-Троицкого кафедрального собора.

Об этом сообщает местное издание ВолиньPost.

Издание сообщает, что мужчина долгие годы работал в Волынской областной клинической больницы. Вирус унес жизнь врача 29 марта в инфекционной больнице. Как уверяют источники издания, о результатах лабораторных исследований родственникам стало известно уже тогда, когда тело покойного отдали для захоронения и оно находилось в местном храме.

А вот в Волынской ОГА уверяют, что, когда тело врача отдавали родственникам, им уже было известно, что коронавирус подтвердился. Родным объяснили, что на них лежит ответственность за соблюдение санитарных норм при погребении.

Как сообщали Українські Новини, за сутки в Украине зафиксировали 69 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране по состоянию на 10:00 31 марта 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели.

Тем временем, в Киеве уже 107 зараженных коронавирусом, среди них медработник.

Ранее Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.

Больше новостей о: Коронавирус Смерть от коронавируса коронавирус у врачей

В Киеве уже 107 зараженных коронавирусом, среди них медработник
США выделили Украине $1,2 млн на борьбу с коронавирусом
Новости
У Зеленского не знают сколько стоил рейс президентского борта для эвакуации украинцев из Австрии 13:36 Документ
Коронавирус в Израиле: правительство запретило собрания больше двух человек 13:32
Снег в Киеве
Киев засыпает снегом в последний день марта. Яркие фото и видео 13:30
В Луцке от коронавируса умер известный врач-гинеколог. Диагноз установили посмертно 13:15
Посол КНР в Украине: Китай наращивает производство противоэпидемических материалов, чтобы помочь Украине и 100 другим странам бороться с коронавирусом 13:13 Мнение
больше новостей
Афера на "коронавирусной" тысяче: как с карточек пенсионеров мошенники крадут деньги 06:00
В АТБ заявили, что вырастет цена на куриные яйца 19:03
Кабмин уменьшит расходы на образование, - Шмыгаль 19:04
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
больше новостей
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
Афера на "коронавирусной" тысяче: как с карточек пенсионеров мошенники крадут деньги 06:00
Александр Децик: Полюбить зверя 15:39 Мнение
Киев ввел ограничения на въезд и выезд из Козина и Лесников на время карантина 19:58
больше новостей
Из отеля "Казацкий" сбежали несколько человек, помещенных на обсервацию
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok